三井物産セキュアディレクション、Japan IT Week「第15回 情報セキュリティ EXPO【秋】2025」に初出展

出展概要

三井物産セキュアディレクション株式会社

三井物産セキュアディレクション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：鈴木大山、以下 MBSD）は、2025年10月22日（水）～24日（金）に幕張メッセで開催される Japan IT Week「第15回 情報セキュリティ EXPO【秋】2025」に初出展いたします。

出展の背景

本展示会は、国内最大級のIT専門展であり、情報セキュリティ分野の最新ソリューションやサービスが一堂に会する場です。MBSDは企業の情報セキュリティ強化に向けた包括的支援サービスを提供しており、今回の初出展を通じて、当社の技術力と実績を幅広くご紹介いたします。

ブースの見どころ

当社ブースでは、弊社サービス/製品についてのご紹介や、デモ画面を用いて弊社エンジニアよりご説明いたします。

予防の計画・対策から、万が一のインシデント発生時の対応まで“トータルセキュリティ”のご提案や、新サービスとして「シフトレフト/DevSecOps支援サービス」、「AD Security Baseline Check」「内部不正対策」のご紹介や、誰でも簡単に利用できるシンプルな純国産ASMサービス「CAAV」など、企業のセキュリティ強化を支援するソリューションをご紹介いたします。

MBSDの取り組み

MBSDは、企業における情報セキュリティ課題の可視化と解決に資するソリューションを提供するとともに、最新技術の活用と実践的な支援体制の強化に取り組んでまいります。

開催概要

- 会期：2025年10月22日（水）～10月24日（金）10:00～17:00- 会場：幕張メッセ 1～8ホール- ブース番号：A9-36（カンファレンス会場 通路No.10）- イベントページ：https://www.mbsd.jp/news/20250908/event/- 来場事前登録：https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1473431547773752-GLL■三井物産セキュアディレクション株式会社 会社概要

社名 ： 三井物産セキュアディレクション株式会社（略称:MBSD）

事業所 ： 東京都中央区日本橋人形町1-14-8 JP水天宮前ビル6階

代表者 ： 鈴木 大山（代表取締役社長）

設立 ： 2001年3月23日

株主 ： 三井物産株式会社（100%出資）

従業員数： 406名（2025年 4月 現在）

URL ：https://www.mbsd.jp

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

三井物産セキュアディレクション株式会社

E-mail：pr@mbsd.jp