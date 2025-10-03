2025年度公開特別講義のお知らせ（建築・環境デザイン学科）
学校法人谷岡学園が運営する神戸芸術工科大学にて、2025年10月14日（火）、10月21日（火）、11月4日（火）、11月18日（火）の各日16:20より、建築・環境デザイン学科特別講義を開催します。
予約不要・学外の方も参加いただけますので、是非ご聴講ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331087&id=bodyimage1】
10月14日（火） 縮小する成長のデザイン
講師：小泉 寛明 氏（株式会社緑青舎ファウンダー／取締役）
時間：16:20～19:00
会場：神戸芸術工科大学 5号棟 2階 5201教室
10月21日（火） 「物件」を「物語」へーまちの文脈をつなぐリノベーションの発想ー
講師：大島 芳彦 氏（本学客員教授、株式会社ブルースタジオ一級建築士事務所／建築家、クリエイティブディレクター）
時間：16:20～19:00
会場：神戸芸術工科大学 D棟 吉武記念ホール
※客員教授特別講義として実施
11月4日（火） ローカルから生まれる、メソッド
講師：服部 滋樹 氏（graf代表／クリエイティブディレクター、デザイナー）
時間：16:20～19:00
会場：神戸芸術工科大学 5号棟 2階 5201教室
11月18日（火） 関係性をデザインする
講師：千葉 学 氏（建築家／東京大学大学院教授）
時間：16:20～19:00
会場：神戸芸術工科大学 D棟 吉武記念ホール
※アート＆デザイン特別講義として実施
お問い合わせ先
神戸芸術工科大学 建築・環境デザイン学科事務室
TEL：078-794-5031
配信元企業：学校法人谷岡学園
予約不要・学外の方も参加いただけますので、是非ご聴講ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331087&id=bodyimage1】
10月14日（火） 縮小する成長のデザイン
講師：小泉 寛明 氏（株式会社緑青舎ファウンダー／取締役）
時間：16:20～19:00
会場：神戸芸術工科大学 5号棟 2階 5201教室
10月21日（火） 「物件」を「物語」へーまちの文脈をつなぐリノベーションの発想ー
講師：大島 芳彦 氏（本学客員教授、株式会社ブルースタジオ一級建築士事務所／建築家、クリエイティブディレクター）
時間：16:20～19:00
会場：神戸芸術工科大学 D棟 吉武記念ホール
※客員教授特別講義として実施
11月4日（火） ローカルから生まれる、メソッド
講師：服部 滋樹 氏（graf代表／クリエイティブディレクター、デザイナー）
時間：16:20～19:00
会場：神戸芸術工科大学 5号棟 2階 5201教室
11月18日（火） 関係性をデザインする
講師：千葉 学 氏（建築家／東京大学大学院教授）
時間：16:20～19:00
会場：神戸芸術工科大学 D棟 吉武記念ホール
※アート＆デザイン特別講義として実施
お問い合わせ先
神戸芸術工科大学 建築・環境デザイン学科事務室
TEL：078-794-5031
配信元企業：学校法人谷岡学園
プレスリリース詳細へ