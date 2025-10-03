ほんとのほんとの最終高専祭ポスター_1

2025年10月3日

 

 

国際高等専門学校では、「第60回高専祭」を2025年10月18日（土）に金沢キャンパス（石川県金沢市久安2-270）で開催します。
記念すべき60回目となりますので、皆様ぜひお越しください！

 

「第60回高専祭」

日時:10月18日(土) 9:40~17:00

場所:金沢キャンパス(31号館)
https://www.ict-kanazawa.ac.jp/ja/access/access_kanazawa/

 

【スケジュール】

　 9:40~10:00 開会式

10:00~12:00 ゲーム企画①

11:00~12:00 留学生座談会

11:30~13:30 紅はるか・麻婆豆腐販売

12:00~14:00 ゲーム企画②

13:30~14:50 バンド演奏

15:00~15:50 課外活動報告会

16:00~16:45 ビンゴ大会

16:45~17:00 閉会式

 

【展示企画】10:00~17:00　

 ・ 学生が作成した絵本のポスター展示会

 ・ 美術部展示会

 ・ 学科紹介

 ・ 華道展

 

【体験企画】10:00~15:00　

・アート思考ワークショップ　

　※31号館1階113室にて10:30までに受付してください。

・謎解き

・ カジノ風ゲーム

 

【同窓会企画】10:00~15:00

Homecoming Day　31号館1階124室

 

 

 


国際高専「高専祭」ポスター