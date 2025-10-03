こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
【今年度も高専祭を開催します！】
2025年10月3日
国際高等専門学校では、「第60回高専祭」を2025年10月18日（土）に金沢キャンパス（石川県金沢市久安2-270）で開催します。
記念すべき60回目となりますので、皆様ぜひお越しください！
「第60回高専祭」
日時:10月18日(土) 9:40~17:00
場所:金沢キャンパス(31号館)
https://www.ict-kanazawa.ac.jp/ja/access/access_kanazawa/
【スケジュール】
9:40~10:00 開会式
10:00~12:00 ゲーム企画①
11:00~12:00 留学生座談会
11:30~13:30 紅はるか・麻婆豆腐販売
12:00~14:00 ゲーム企画②
13:30~14:50 バンド演奏
15:00~15:50 課外活動報告会
16:00~16:45 ビンゴ大会
16:45~17:00 閉会式
【展示企画】10:00~17:00
・ 学生が作成した絵本のポスター展示会
・ 美術部展示会
・ 学科紹介
・ 華道展
【体験企画】10:00~15:00
・アート思考ワークショップ
※31号館1階113室にて10:30までに受付してください。
・謎解き
・ カジノ風ゲーム
【同窓会企画】10:00~15:00
Homecoming Day 31号館1階124室
国際高専「高専祭」ポスター