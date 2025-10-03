【PARCELLE JEWELRY】伊勢丹新宿店で LIMITED SHOP を開催

株式会社 PARCELLEパーセル ジュエリー LIMITED SHOP(伊勢丹新宿店 本館1階 アクセサリー/プロモーションスペース)

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、日本の職人が一つひとつ丁寧に仕立てた一点物のみをお届けしております。

このたび、2025年10月1日（水）から10月7日（火）までの７日間、伊勢丹新宿店 本館1階 アクセサリー/プロモーションスペースにて、LIMITED SHOPを開催しております。全国からお問い合わせをいただく人気のジュエリーはもとより、今回のイベントに合わせてお披露目となる新作や、常設店舗では出会えない特別な一点ものもご紹介いたします。



また、会期中には大変ご好評をいただいておりますジュエリーのカスタムオーダー（セミオーダー）も承ります。ルースや地金からお選びいただき、オリジナルジュエリーをお仕立ていたします。経験豊かなスタッフたちとお話ししていただきながら、お客様のジュエリーが形になっていく過程をお楽しみください。

秋めく10月の東京・新宿、パーセル ジュエリーのLIMITED SHOPで、スタッフ一同、心よりお待ちしております。



※パーセルのジュエリーはすべて一点ものとなっており、使用する天然石やダイヤモンドの配置や種類は一つずつ異なります。本リリースに掲載する画像は商品の一例です。

NEW ARRIVALS

■ Chou Chou ― 余白の美しさ、新たなシルエットが初登場

復刻以来、多くのお客さまに愛されてきたPARCELLE JEWELRYの代表作「Chou Chou（シュシュ）」に、新たに細身のデザインが加わりました。



石の配置を精緻に計算し、幅をわずかに絞ることで、重ねづけをより楽しめるバランスに。指に触れる柔らかな縁はそのままに、光がリズムを描くような流れるシルエットが特徴です。創業まもない頃から人気のパヴェリング「シュシュ」。重ねて空く、ほんの少しの“間”がボリューム感を抑えてくれるバランスとなっています。

色彩豊かな宝石を、熟練の職人が極小の爪で隙間なく敷き詰めるパヴェセッティングにより、指先にきらめく表情が角度によって変化します。

幅の異なる「シュシュ」を重ねると、石と石が美しく響き合い、ひとつの指環がもうひとつと重なり合う瞬間に、まるで季節が移ろうような光彩が生まれます。

この新作は、2025年10月1日（水）より伊勢丹新宿店にて初お披露目となります。

シュシュ：税込144,100円より（K10YG・K10WG・K10PG・ダイヤモンド・天然石）■ Mille Sourire ― 繊細なミル打ちとマーキースカットの彩り

ミル打ちの「ミル」と、フランス語で“微笑み”を意味する「スリール」。ふたつの言葉を重ねた名は、石留めのひと粒ひと粒に宿る小さな輝きと、そこからこぼれる微笑みを映しています。

マーキースシェイプのフレームに抱かれた、パライバトルマリン、アレキサンドライト、ダイヤモンド、サファイア。なかでも、内包物の多さゆえマーキースカットが施されることの稀なパライバトルマリンは、買い付けにおいても滅多に出会えない希少石です。

中心のマーキースを取り囲むのは、繊細なミルグレインと細やかな彫り留め。小さな宝石箱のように、胸元や指先で光をはじきます。石座の高さ、地金の厚み、側面の透かし──いずれも快適な着け心地と強度を両立させるために設計。爪は目立たないように仕立て、透かしは光を最大限に引き込みながらも、正面からは見えない軽やかさを添えています。

今回はリングとペンダントの２タイプをご用意いたしました。色石によって雰囲気が変わるため、ぜひ会場で実物をご覧ください。「千の微笑み」の名を冠したこのジュエリーが、手にする方の表情にひとつの笑みを灯しますように。

ミルスリール：税込161,700円より（K10YG・ダイヤモンド・天然石）■ Parure ― 新たにカラーストーンが彩りを添える

中央にローズカットやブリリアントカットの石を配し、極小のメレダイヤで囲んだ構造が特徴の「Parure（パリュール）」。アームには連続するミル留めの石枠を施し、裏側は王冠のように組むことで、造形美と強度を兼ね備えています。

また、従来のダイヤモンドに加え、新たにカラーストーンを遇らった新作も加わりました。ダイヤモンドモデルとは、また異なる彩りと存在感となっております。こちらもぜひお手にとってご覧ください。

TOPICS

エメラルド、サファイアなど、新たにカラーストーンシリーズも登場■ Tapered Cut Diamonds Ring ― 希少リングも限定公開

お問い合わせの多く、すぐお品切れとなる「Tapered Cut Diamonds Ring（テーパーカット ダイヤモンド リング）」も、今回の新宿伊勢丹 LIMITED SHOP ではご用意いたしました。

テーパーダイヤモンドを連ね、直線と角度から生まれる、研ぎ澄まされた構造美。このシェイプは、ダイヤモンド原石の中でも長方形に近い結晶からしか得られず、さらにファセット数が少ないため原石そのものの透明度や品質が厳しく問われます。出現率は全体のわずか数パーセント。大量のロットから選び抜かれた希少石のみを使用しています。

最小幅1.2mmという繊細なプロポーションに合わせ、地金を細く仕立てながら高さを持たせることで強度を確保。裏抜きをせず石座を極力抑えることで、まるでダイヤモンドだけが指に沿っているかのようなラインを描きます。

指先で光が肌に絡むように輝き、シンプルながらも確かな存在感を放つ一本です。

LIMITED COLLECTIONS

テーパーカット ダイヤモンド リング：税込151,800円より（K10YG・K10WG・ダイヤモンド）■ Pomponne Un Seul

可憐な花のようなデザインで、センターストーンをメレが彩るPARCELLEを象徴するシリーズ。サイズや色の多彩なバリエーションが、指先に唯一無二の輝きを添えます。

ポンポネアンルール：税込107,800円より (K10YG・K10WG・天然石・ダイヤモンド)■ Mille Gothique

伝統のミル打ちを受け継ぎ、K9の温かみある色味と繊細な装飾で現代に昇華させたシリーズ。唐草やリボンなど多彩なデザインが揃い、重ねづけでクラシカルな華やぎを楽しめます。

ミルゴシック：税込99,000円より(K9YG・天然石)■ Mille Chainon

クラシカルな「ミル留め」の技法が彩る、静かな気品を宿した人気シリーズ。豊富なサイズとデザインで、重ねづけも自在に楽しめます。

ミルシェノン：税込89,100円より(K10YG・天然石)■ Cent Couleur

世界各地から選び抜いた多彩なカラーストーンを組み合わせ、一本の中に奥行きある色彩とリズムを宿したシリーズ。配色やカットの違いが生み出す表情を、自由に楽しめます。

サンクルール：税込95,700円より(K10YG・天然石)■ Nature

自然の草花やリボンのしなやかなフォルムを繊細な細工で表現したシリーズ。細身ながら強度と美しさを備え、重ねづけでも日常に自然な彩りを添えます。

ナチュール：税込39,600円より(K10YG・天然石)■ Primula

可憐な花の名を冠したリング。咲き始めと満開の花を表現したデザインに、色鮮やかなカラーストーンやニュアンスあるダイヤを配し、重ねづけで花束のような華やぎを楽しめます

プリムラ：税込92,400円より(K10YG・天然石)■ Mira

Mira（＝羨望）という名の正統派パヴェリング。隙間なく敷き詰められた宝石が贅沢に輝きます。

ミラ：税込226,600円より(Pt・K18YG・K10YG・ダイヤモンド・天然石)■ Sonare

秋冬の装いを華やかに彩るパールペンダント。個性豊かなバロックパールやサルディーニャ産珊瑚を色鮮やかな宝石と組み合わせ、肌映えする柔らかな輝きを添えます。

CUSTOM ORDERS

ソナーレ：税込105,600円より(K10YG・真珠・天然石)

伊勢丹新宿店での LIMITED SHOPでは、大変ご好評をいただいているカスタムオーダー（セミオーダー）も承ります。



バイヤーが集めた天然石コレクションからお好きな宝石を選び、職人がすべて手仕事でジュエリーにお仕立ていたします。この会場だけのラインナップや、普段は出会えない石もご用意。常設店にはないコレクションで、石選び、デザインなど、プロセスそのものを楽しんでいただきながら、あなただけのオリジナルジュエリーをおつくりしていきます。

オーダーが初めての方でも、スタッフが丁寧にご案内いたしますのでどうぞお気軽にお尋ねください。なお、パーセル ジュエリーではすべて職人が一から手作りしておりますので、お渡しまでには約２か月半～３か月ほどお時間を頂戴しております。

PARCELLE JEWELRY LIMITED SHOP at 伊勢丹新宿店

ポンポネ モザイク：税込94,600円より(K10YG・天然石・ダイヤモンド)

○ 期間：2025年10月1日(水)より10月7日(火)まで

◯ 店舗：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店 本館1階 アクセサリー/プロモーションスペース

◯ 電話：03-6805-1681(株式会社PARCELLE)

◯ 店舗サイト：https://www.mistore.jp/store/shinjuku/shops/women_fashiongoods/accessories/shopnews_list/shopnews0168.html

◯ Instagram：https://www.instagram.com/p/DPRIs9bk-Ul/

◯ メール：info@parcelle.jp

◯ 営業時間：午前10時～午後8時

◯ 定休日：百貨店の休館日に準じます

※営業日・営業時間は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

■ 伊勢丹新宿店

伊勢丹新宿店は、1933年に東京・新宿の地に誕生して以来、時代の先端を行くファッションとライフスタイルを提案し続けてきた老舗百貨店です。特に本館1階のアクセサリーフロアや本館2階の婦人服売場は、国内外の最旬ブランドが揃う洗練された空間として高く評価されており、感度の高いお客様が日々訪れる“東京を代表するファッション発信地”として知られています。また、伊勢丹新宿店は伝統を大切にしながらも常に革新を続け、選び抜かれた上質なモノやサービスを通じて、お客様の暮らしに豊かさと彩りを提供してきました。近年では、サステナビリティやクラフトマンシップへの注目も高まり、個性を大切にするライフスタイルに寄り添った提案にも力を入れています。百貨店の枠を超え、カルチャーや価値観までも発信する場所 -- それが伊勢丹新宿店です。

◯ 店舗サイト：https://www.mistore.jp/store/shinjuku.html

◯ Instagram：https://www.instagram.com/isetan_shinjuku/

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店およびPOP UP SHOPでご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田 琴恵（しなだ ことえ）

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-13 大崎ビル5階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

