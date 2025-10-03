【ドコモ×モンテディオ山形】 「ドコモMAX」・「ドコモ ポイ活 MAX」契約でモンテディオ山形を応援しよう
株式会社NTTドコモ（以下「ドコモ」）とモンテディオ山形は、ドコモが提供する料金プラン「ドコモMAX」、「ドコモ ポイ活 MAX」ならびに普段のお買い物がクラブの支援に繋がる「推しJクラブ応援キャンペーン」と連携し、クラブの強化費に繋がる取り組みを開始いたします
■「DAZN」を見るなら「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活MAX」でおトクに！
スポーツファン必見の動画配信サービス「DAZN」が、ドコモの料金プラン「ドコモMAX」もしくは「ドコモ ポイ活 MAX」なら追加料金なしで見放題に※１！
さらに、モンテディオ山形の指定URL経由で料金プランをお申し込みいただくと、クラブへ強化費用が寄付されます。
モンテディオ山形の指定URL
https://ssw.web.docomo.ne.jp/max/dazn/j/?utm_source=MY&utm_medium=all&utm_campaign=ocx_2506_dmax&argument=phMVk6SJ&dmai=a682ef77c68b53
ドコモMAX詳細についてはこちら
https://ssw.web.docomo.ne.jp/max/dazn/j/?utm_source=dmaxparter_MY&utm_medium=other&utm_campaign=ocx_2506_dmax_partner&argument=phMVk6SJ&dmai=a68a6f0d469d35
■ 「推しJクラブ応援キャンペーン」であなたの“推し”をもっとアピール！
dポイントカードの券面を「モンテディオ山形仕様」に変更しよう！
モバイルdポイントカードの券面を推しクラブに変更できる「推しＪクラブ応援キャンペーン」がスタート！
モンテディオ山形のデザインにきせかえてd ポイントをためると、キャンペーン期間中にたまった d ポイントの 5%の金額が対象クラブに応援金として届けられ※2、クラブの運営費や強化費として役立てられます。
日常の買い物でも、“推し”を表現して応援の輪を広げましょう！
推しJクラブ応援キャンペーンについてはこちら
https://dpoint.docomo.ne.jp/kisekae/collabo_2/jleague_oshikatsu/montedioyamagata_2509/index.html?utm_source=dpointclub&utm_medium=owned&utm_campaign=dcamjleague_20250925
※1追加有料コンテンツはご視聴いただけません。
※2お客さまのｄポイントの減額はございません。