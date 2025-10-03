【JMGO】グローバル初発売！世界初Google TV 5.0搭載 3色レーザー超短焦点4Kプロジェクター「O2S Ultra 4K」が日本上陸

株式会社日本ビジネス開発

2025年10月7日（火）、株式会社日本ビジネス開発（https://www.jbd-inc.co.jp/ 所在地：東京都渋谷区、代表取締役：矢野 雅也）は、プロジェクター業界のリーディングブランド「JMGO（ジェイエムゴー）」の新商品、驚異的な明るさと鮮やかさを誇る次世代の超短焦点プロジェクター「O2S Ultra 4K（オーツゥーエス ウルトラ ヨンケイ）」の予約を開始します。



本製品は、 JMGOの革新的技術により狭い部屋でも大画面を実現する次世代フラッグシップ機です。

・ 業界最短の投射比を実現。短い距離でも迫力ある大画面を投影でき、限られた日本の住空間にも最適。

・独自開発の光学設計により、明るく鮮明で均一な映像を再現。

・微細複眼レンズとナノコーティング技術で、色ムラや明るさのばらつきを低減。

・AI双眼視覚システムを搭載し、電源を入れるだけで自動でピント合わせと調整が完了。

・AI強化モード＆AISRでワングレード上の映像美を実現。

従来の超短焦点プロジェクターや長焦点プロジェクターが抱える課題を解決し、誰もが手軽に“本格シアター体験”を暮らしの中に取り入れられるよう設計されています。さらに世界初（※）Google TV 5.0を搭載のプロジェクターです。AI搭載により快適でストレスの少ない環境下で、スムーズな映像体験を実現します。

コンパクト設計と革新的技術により、暮らしの空間にすっきりフィット。リビングや寝室、ちょっとした棚の隙間に設置するだけで、迫力ある本格的ホームシアター楽しめます。

※2025年10月時点、当社による競合製品のスペック調査に基づく（「家庭用小型プロジェクター市場」における主要ブランドを対象）

製品の特徴

自社開発3色(RGB)レーザーエンジンMALC3.0で実現した圧倒的な明るさと鮮やかさ― 3650 ISOルーメン

日亜化学工業製3色レーザーを搭載し、更に自社開発の3色(RGB)レーザーエンジンMALC3.0にアップグレードしたことで光学効率が更に30％アップしました。

色の均一性も業界の平均的な数値をはるかに上回る96%以上に達成し、独自に開発したLSR（Laser Speckle Reducers）は、上下左右に不規則（ランダム）に振動させることで、レーザーの課題であったスペックルノイズ（斑点状のノイズ）除去業界水準を大きく上回る97%以上の除去に成功しています。

BT.2020 110%以上の色域で、圧倒的な色再現力を誇ります。コントラスト比4000:1。

更に特殊オリジナル構造と技術により、超短焦点プロジェクターが抱える課題（画像の均一性、投射比、自動画面調整）を見事に解決し、昼間でも明るく鮮明な映像を実現。映画館のような臨場感を家庭で手軽に体験可能です。

最高画質＆音質を支える認証取得と各種技術

通常の映像よりも 明るさの幅（輝度）や色の情報量を大きく広げ、よりリアルで美しい映像を再現できるDolby Vision、HDR10、4K Ultra HD搭載。

DYNAUDIO社スピーカー10W×２基、Dolby AtomsとDTS-X搭載。

コンパクト設計で暮らしへ溶け込むデザイン、手軽に持ち運べる本格シネマ体験

大きなテレビ台や専用スペースは不要。

壁際の棚にわずかな隙間をつくるだけで、本格的な大画面を楽しめます。

幅312×奥行290×高さ140mmと、ノートパソコン並みのサイズにより未使用時には棚にすっぽり収まる収納しやすいサイズ感。生活空間を圧迫せず、インテリアに自然に溶け込みます。

4.5kgで持ち運びも楽々。一人でも簡単に持ち運び可能です。

リビング・寝室・子ども部屋など、設置場所を選ばず大画面を楽しめます。

わずか15cmの距離で100インチ投影長焦点の課題も解決

業界最短投射比0.16：１を実現。

壁際に設置するだけで、影の映り込みを防止。わずか15cmの距離で100インチ投影が可能です。

大きい壁がない時はズーム機能でお好みのサイズにすることも可能。

スマートフィットする映像体験、設置も楽々

自動台形補正、オートフォーカス、自動スクリーンフィット、デジタルズーム搭載で、面倒な調整はすべて自動。最適な映像をすぐに楽しめます。

壁が平坦でない場合は、APPと連携させて瞬時に平坦な画面に補正することも可能です。

よくある超短焦点の難点をJMGO最新技術で解決。日常使いでストレスフリーを実現しました。

豊富な画像モードとユーザーカスタマイズ機能

JMGOは高度な画質チューニングを施し、ユーザーモードをはじめ、さまざまなシーンに合わせた映像モードを豊富に用意しています。

・AI強化（新モード）

・ビビット

・標準

・ソフト

・映画

・オフィス

・シネチューナーマスター（新モード）

・ダイナミック

さらに全モードで、詳細な設定やカラーカスタマイズが可能。ゲーム用の低遅延モードも搭載。

好みに合わせて表示色や独自の色彩表現を自由に調整でき、あなた好みの映像体験を実現できます。

AIによる高画質アップグレード

Google5.0用に搭載した最新チップMediaTek MT9679がAIの性能を最大限に引き出し、懐かしの映画や低画質の映像も自然で鮮やかに再現。思い出のシーンを最高のクオリティで楽しめます。

プロジェクター初心者で投影モードや画像の調整が良く分からないという方向けに新たに搭載したJMGOオリジナルAI強化モードやAISR機能（画像処理機能により低解像度映像の高解像度化）がとにかくおすすめです。

シネマ級調整機能「シネチューナーマスター」

JMGOの国際化PQ調整専門家が開発した複数の動画スタイル素材テンプレートを内蔵した画質パラメーターを全面開放！

ユーザーは自由に「マイテンプレート」を作成でき、他のユーザーと共有することも可能です。

例えば、自分が作った「映画館さながらのシネマモード」を友人にシェアすれば、『この設定すごい！』と感動を分かち合いながら、映像をきっかけに交流の輪も広がっていきます。

これにより、誰でも手軽に画質調整を楽しめ、あなただけの理想の映像表現を実現できます。

製品スペック

製品名：JMGO O2S Ultra 4K 超短焦点プロジェクター

サイズ：幅312×奥行290×高さ140mm

本体重量：約4.5kg

投影方式：DLP

光源：3色レーザー光源（RGBレーザー）

解像度：4K UHD（3840×2160）

色域：BT.2020超110%

明るさ：3650 ISOルーメン

OS：世界最速搭載 Google TV 5.0

スピーカー：DYNAUDIO 10W × 2基

接続：HDMI、USB、Wi-Fi、Bluetooth

対応アプリ：Netflix（公式アプリ）、YouTube、Amazon Prime Video、Googleフォト、その他Google TV対応アプリ

O2S Ultra 4Kはこんな人におすすめ

大画面の映像体験を、自宅で本格的に楽しみたい方

部屋の広さを気にせずシアター環境を整えたい方

テレビの代わりにプロジェクターを使いたい方

高画質・高音質にこだわる映画ファン

インテリアになじむスマートなデザインを求める方

【新発売記念】割引＆予約特典

予約限定割引20％OFF[表: https://prtimes.jp/data/corp/26715/table/55_1_3859c62076053233944f784eebc6a8ae.jpg?v=202510031258 ]

※表示価格は税込みです。

予約特典

O2S Ultra 4Kを単体、またはスクリーンセットでご予約いただいたすべてのお客様に、メーカー保証1年に加え、延長保証2年をプレゼントいたします。合計3年間の保証を受けられます。

※延長保証は、予約日に基づき付帯されます。そのため、予約特典としての合計3年保証も、商品到着日ではなく【予約日】からの適用となります。

予約販売期間

2025年10月7日（火）～ 11月17日（月）

販売店

【JMGO公式サイト】

・O2S Ultra 4K(https://jmgo.jp/products/jmgo-o2s-ultra-4k)

・O2S＋VIVIDSTROMセット(https://jmgo.jp/products/jmgo-n1s-ultra-4k-vividstorm)

・O2S＋Liberty Wideセット(https://jmgo.jp/products/jmgo-bloomsbury-liberty-wide)

「JMGO O2S Ultra 4K」無料体験会のご案内

O2S Ultra 4Kの魅力を実際に体験できる体験会を開催いたします。

最新の超短焦点×コンパクト設計による本格シアター体験を、ぜひこの機会にご覧ください。

開催日時

2025年10月24日（金） 13:00～19:00

2025年10月25日（土） 11:00～17:00

開催場所

JMGO Japan（日本総代理店：株式会社日本ビジネス開発）

東京都渋谷区千駄ヶ谷3-5-7 2F 体験会会場

JR原宿駅 竹下口より徒歩8分／副都心線 北参道駅 3番出口より徒歩6分

地図はこちら(https://maps.app.goo.gl/MQwFc5og8aMbQ6986)

来場時ご予約特典

当日O2S Ultra 4Kをご予約の方から、抽選で3名様に「Liberty Wideスクリーン（約40万円）」をプレゼント。より美しい映像を堪能いただけます。

来場アンケート特典

アンケートにご回答いただいた方の中から、抽選で1名様にJMGOプロジェクター（10万円以下）をプレゼント。

参加料金：無料

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

JMGOについて

2011年の設立以来、JMGOはインテリジェントなプロジェクション技術の革新と開発に取り組んできました。

ビジュアルソリューションのリーディングカンパニーとして、JMGOはDLP光学技術を使用し、Androidインテリジェントシステムを搭載した業界初のLEDスマートホームプロジェクターを発売。

伝統を破り、初のラウンド型スマートホームプロジェクターG1を製造し、スマートプロジェクターの新時代を切り開きました。

現在、JMGOは500人以上の開発チームを持ち、400以上の特許とデザイン賞を獲得しています。

※Bluetooth(R)は、Bluetooth SIGの登録商標です。

※DLPは、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。

※このプレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

※商品画像はこちら(https://drive.google.com/drive/folders/15nRLF31LDEda2jg8nrjgNcGeNzEc3eSU?usp=drive_link)