ナレフルチャット、世界最高レベルのコーディング性能「Claude Sonnet 4.5」とコストパフォーマンスに優れた「Grok 4 Fast」を10月1日より追加提供
AIサービスやシステム開発を手掛けるCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）は、提供する企業向け生成AIチャットツール「ナレフルチャット」において、最新AIモデル「Claude Sonnet 4.5」と「Grok 4 Fast」の2種を新たに追加し、2025年10月1日（水）より提供開始したことを発表いたします。
◆「ナレフルチャット」製品サイト
https://www.knowleful.ai/
【新AIモデルの特徴】
（1） Claude Sonnet 4.5
世界最高レベルのコーディング性能を誇る革新的なAIモデルです。ソフトウェア開発タスクを評価するベンチマーク「SWE-bench Verified」において、史上最高スコアを記録。従来モデルの「Opus4.1」よりも大幅に優れた性能を持っていることを証明しました。
また、金融・法律・医療・STEM分野における専門知識と推論能力も格段に向上。安全性も強化されているため、矛盾が少なくより信頼性の高い応答を得ることができます。
＜参考記事＞うさぎでもわかる！最新モデル「Claude Sonnet 4.5」完全ガイド
https://www.knowleful.ai/plus/rabbit-claude-sonnet45-guide/
（2） Grok 4 Fast
優れたコストパフォーマンスを実現したAIモデルです。従来のGrok 4と比較して、8%以下のクレジットで利用可能でありながら、膨大な量の文書やデータを一度に処理できる長文対応力を搭載。
さらに検索連動性能も高く、X（旧Twitter）やWebサイトからのリアルタイムデータを活用した最新情報に基づく応答が可能です。
【ナレフルチャットについて】
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。生成AI初心者でも使いこなせる仕組みと簡単にプロンプト共有できることで組織全体に生成AI活用を浸透させます。これにより、企業全体のAIリテラシー向上と業務効率の向上を同時に実現します。
＜生成AI活用をご検討の方におすすめの記事＞
AIエージェントとは？特徴・メリット・国内企業の活用事例まで徹底解説
https://www.knowleful.ai/plus/ai-agent-benefits-usecase/
ChatGPTの社内利用で業務効率化！利用例と導入・浸透のポイントを解説
https://www.knowleful.ai/plus/chatgpt-internal-efficiency/
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
プレスリリース詳細へ