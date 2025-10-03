レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本電力ケーブル付属品市場は、先進的な送電ソリューションと産業の電化拡大を背景に、2033年までに435億2800万米ドル規模に急成長すると予測される
日本電力ケーブル付属品市場は2024年に110億2980万米ドルと評価され、2025年から2033年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.99％で成長し、2033年までに435億2800万米ドルに達すると予測されている。電力ケーブルは、安全性と耐久性のために被覆された1本以上の導体で構成され、電気エネルギーの送電・配電に不可欠である。これらのケーブルは架空線路、地下埋設、建物内部、露出環境など多様な設置環境で使用される。中でもNM-B（非金属被覆建築用ケーブル）は屋内用途に広く用いられ、住宅や商業ビルにおいて電気の絶縁経路を提供する。
市場のダイナミクス
再生可能エネルギーの取り組みによる成長
2050年までにネットゼロの炭素排出量を達成するという日本のコミットメントは、日本電力ケーブル付属品市場の主要な推進力です。 風力、太陽光、水力などの再生可能エネルギー源への移行は、発電所から産業や都市部にエネルギーを輸送するために、高電圧および特殊なケーブルの設置を必要としています。 2030年までに再生可能エネルギーの36-38%を発電に占める日本の目標は、送電インフラの大幅なアップグレードを必要とし、高度なケーブルソリューションの要件を直接的に支えています。 また、2030年までに10GWの容量を計画している洋上風力発電所の開発により、長距離エネルギー伝送が可能な高性能海底電源ケーブルの需要がさらに高まっています。
計画と規制手続きからの課題
強い需要にもかかわらず、日本での電力ケーブルの導入は、複雑な計画要件と長い政府の承認プロセスのために課題に直面しています。 安全リスクと環境への影響を最小限に抑えるためには、詳細なプロジェクト計画が不可欠ですが、プロジェクトの承認に必要な時間が長いと、実施が遅れる可能性があります。 さらに、さまざまなケーブルタイプの製造に使用される原材料の高コストは依然として抑制されており、予測期間中の市場成長を鈍化させる可能性があります。
主要企業のリスト：
● ABB Ltd.
● Apar Industries Ltd.
● Dubai Cable Company Pvt. Ltd.
● EL Sewedy Electric Co.
● Eland Cables
● Encore Wire Corp.
● Finolex Cables Ltd.
● Furukawa Electric Co. Ltd.
● Hexatronic Group AB
● Leoni AG
● LS Cable and System Ltd.
● Nexans SA
● NKT AS
● Prysmian SpA
● Southwire Co. LLC
● Sumitomo Electric Industries Ltd.
● Taihan Cable and Solution Co. Ltd.
● TE Connectivity Ltd.
● Tele Fonika Kable SA
● Telefonaktiebolaget LM Ericsson
EVインフラ開発の機会
日本における電気自動車（Ev）の急速な採用は、日本電力ケーブル付属品市場にとって重要な機会を提供します。 2035年までにすべての新車販売を電気またはハイブリッドにすることを目標とする政府の政策により、EV充電インフラの拡大が加速しています。 高品質の電源ケーブルは、充電ステーション、特に急速充電および超高速充電ネットワークに効率的に電力を供給するために重要です。 2035年までに日本の電気自動車の台数は1,000万台を超えると予想されており、2024年の約54,000台から充電ステーションの数が大幅に増加する必要があります。 この拡張により、堅牢で耐久性のある電力ケーブルの需要が高まり、日本の持続可能な輸送エコシステムへの移行をサポートします。
