ブラシ付きモーターのグローバル市場は、産業機器や自動車分野における需要拡大によって、2033年には175億米ドルに達すると予測される。

ブラシモーター市場の動向と予測に関するグローバル業界インサイト（2025～2033年）
世界のブラシモーター市場は大きな変革期を迎えており、2024年の91億3000万米ドルから2033年には175億米ドルに成長すると予測されています。これは、2025年から2033年の予測期間における年平均成長率（CAGR）7.50%に相当します。この成長は、産業オートメーション、自動車、および民生用電子機器分野における需要の高まり、小型モーター設計の進歩、そしてコスト効率の高いDCモーターの普及などによって主に牽引されています。
ブラシモーターは、構造がシンプルで初期コストが低く、低速でも高いトルクを発揮できることから、急速に進化するモーター市場において依然として重要な地位を占めています。高機能用途ではブラシレスモーターへの移行が進んでいるものの、コスト、修理の容易さ、入手性の容易さを重視する業界にとっては、ブラシモーターが依然として魅力的な選択肢となっています。
自動車および産業機器分野における需要の高まり
自動車産業は、ブラシモーターの需要を牽引する主要分野であり、特に電動ウィンドウ、ワイパー、シート調整装置、HVAC（空調）用ブロワーなどに使用されています。電動車（EV）市場が世界的に拡大するにつれ、低コストで小型かつ高トルクのモーターに対する需要が高まり、EVの補助システムにおけるブラシモーターの採用も増加しています。
一方、産業オートメーション分野では、コンベヤーベルト、産業用工具、その他の高信頼性と安定した性能が求められるコスト重視の用途に、ブラシDCモーターが採用されています。これらのモーターはシンプルな駆動回路と互換性があるため、中低電圧の産業用途に最適です。
民生用電子機器分野における市場成長の継続
掃除機、ミキサー、ドライヤー、電動歯ブラシなどの家庭用および民生用電子機器において、ブラシモーターは依然として不可欠な存在です。コスト効率と実装の容易さから、低消費電力で量産に適した製品を求めるメーカーにとって、ブラシモーターは依然として好ましい選択肢となっています。
eコマースの成長と新興市場における電気製品の普及は、特にアジア太平洋地域とラテンアメリカにおいて、民生用機器におけるブラシモーターの需要をさらに拡大させています。
アジア太平洋地域が世界市場を牽引
地理的に見ると、アジア太平洋地域は世界ブラシモーター市場を牽引しており、予測期間中もその地位を維持すると予想されています。中国、日本、韓国、インドといった主要な電子機器製造拠点が存在する地域では、急速な工業化と都市化が進展しており、ブラシモーターの普及に適した環境が整っています。
さらに、これらの地域における産業オートメーション、電気自動車（EV）製造、スマートインフラ整備を支援する政府主導の取り組みは、コストに敏感な用途におけるブラシモーターの導入を促進しています。
技術革新と製品開発
ブラシモーターは成熟した技術ですが、その設計における革新は継続的に行われており、性能と耐久性の向上につながっています。ブラシや整流子に使用される材料の改良、放熱機構の改善、小型化などによって、小型電子機器やバッテリー駆動型機器への応用範囲が拡大しています。
