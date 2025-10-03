cream cream（クリームクリーム）が日本最大級のアイドルイベント「GIGA・GIGA SONIC」にスポンサーとして決定しましたのでお知らせいたします。

cream cream（クリームクリーム）が日本最大級のアイドルイベント「GIGA・GIGA SONIC」にスポンサーとして決定しましたのでお知らせいたします。