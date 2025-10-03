cream cream（クリームクリーム）が日本最大級のアイドルイベント「GIGA・GIGA SONIC」にスポンサーとして決定しましたのでお知らせいたします。
株式会社GREEN RUSH BY WEEDが運営するお酒のブランド『cream cream』は2025年10月18日（土）に幕張メッセで開催される「GIGA●GIGA SONIC」にスポンサーとして決定しましたのでお知らせいたします。
＜イベント概要＞
【GIGA●GIGA SONIC】
2021年に熱狂の幕を開けたアイドルフェスが、わずか2年後に幕張メッセ国際展示場ホールへ拡大。
2023年、2024年に続き、今年も3年連続で「幕張メッセ」にて開催決定!!「推し活文化」を未来へつなぎ、世界へ発信する日本最大級のアイドルイベント。
日程 :2025年10月18日（土）
会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール7-8
主催：GIGA●GIGA SONIC実行委員会
■cream cream（クリームクリーム）について
とろ～りクリーミーな甘いクリームリキュールです。アルコール度数が15%と低めで、容量も20mlと少量のため、お酒が弱い方でも飲みやすく、初めてのショット飲みにも最適です。パーティーやクラブの乾杯ドリンクとしてもおすすめで、友達とシェアすれば盛り上がること間違いありません。冷やしてそのままストレートで飲む、炭酸水やアイス、デザートに合わせるなど、アイデア次第で楽しみ方が広がります。複数のフレーバーを並べれば虹色に彩りSNS映えも抜群です。衛生面も考慮された使い捨てタイプで清潔に楽しめます。
≪クリームクリーム公式サイト≫
https://www.cream-cream.com/
≪商品情報≫
■cream cream（クリームクリーム）
20ml／アルコール度数15%
単品 各1個330円（税込）
1箱20個セット 各1個6,600円（税込）
アソート12個セット 3,960円（税込）
・これはお酒です。20歳未満の者への酒類の販売はいたしておりません。
・妊娠中や授乳期の飲酒は胎児・乳児に悪い影響を与える恐れがあります。
■販売経路：自社ＨＰ、Amazon
■ホームページURL：https://www.cream-cream.com/
TEL：03-6706－4597 受付時間09:00～18:00（平日のみ）
