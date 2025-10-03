『ドラゴンポーカー』でルルイエ浮上100周年記念スペシャルダンジョン「超覚醒の旧支配者」を10月3日（金）より開催！我らが支配者たるモノよ、今再び目覚めよ！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中のリアルタイム合体カードバトル『ドラゴンポーカー』で、2025年10月3日（金）よりルルイエ浮上100周年記念スペシャルダンジョン「超覚醒の旧支配者」を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331034&id=bodyimage1】
◆『ドラゴンポーカー』公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/
10月3日（金）より、ルルイエ浮上100周年記念スペシャルダンジョン「超覚醒の旧支配者」を開催いたします。本ダンジョンには、超覚醒した「クトゥルフ」などが登場！一緒に冒険する仲間と協力し、ダンジョンクリアを目指しましょう！
■開催期間
2025年10月3日（金）メンテナンス後 ～ 10月20日（月）11:59まで
ダンジョンに挑み、竜石を手に入れよう！
本ダンジョンには、超覚醒した「クトゥルフ」「ダゴンと深きものども」、「クトゥルヒと異形なるもの」が登場！また、クリアした回数に応じて竜石を手に入れることができます。
※ポイントの交換期間は2025年10月3日（金）メンテナンス後 ～ 10月26日（日）23:59までです
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331034&id=bodyimage2】
新限定子分カードをゲットしよう！
ダンジョンのボスモンスターを倒すと、まれに新たな限定子分カード「ウルタール・キャット」「ネクロノミコンの写本」が手に入ります。限定子分カードは複数枚集めると進化ができ、子分スキルの効果が強力になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331034&id=bodyimage3】
限定強化素材「邪神の冠」でカードを育てよう！
「邪神P」を使い素材ガチャを回すと、限定の強化素材「邪神の冠」を手に入れることができます。一部のモンスターに使うと強化値2倍の効果があるほか、パラメータダウン・防御・合体のスキルレベル上昇確率もアップします。
サービスダンジョン「Halloween Town」開催！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331034&id=bodyimage4】
10月4日（土）よりサービスダンジョン「Halloween Town」を開催いたします。「Halloween Town」は、「アメ級」「クッキー級」「チョコ級」「ケーキ級」「タルト級」の5階級に難易度が分かれており、ハロウィン限定の「デビルフェアリー」やボスモンスターが出現します。
■開催期間
2025年10月4日（土） 5:00 ～ 10月31日（金）までの期間中、土・日・祝日に限定開催
※初回開催時のみ10月4日（土）5:00 ～ 10月6日（月）5:00までの開催となります
◆スキルフェアリーがハロウィンバージョンでパワーアップ！
各級にはハロウィン限定の「デビルフェアリー」が登場する「Halloween town」と、スキルフェアリーが登場する「Halloween＆Fairy」の2種類のダンジョンがあります。「Halloween town」で登場する「デビルフェアリー」は、経験値がアップするだけでなく、全てのスキルのスキルレベル上昇確率がアップします。
◆SSレアモンスターたちが出現！
「タルト級」以上のボスモンスターとして、新たに追加された「ハロウィン・ナイトメア」が登場！他にも「ハロウィンラオフ」「ハロウィンエポナ」「黒猫シャタ・ボレア」「ハロウィンアマビエ」「ハロウィンバラキエル」「ハロウィンノエル」「ハロウィンウィザード」などがボスモンスターとして出現することがあります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331034&id=bodyimage1】
