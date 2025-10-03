中国の電磁弁市場は、自動化と産業成長の促進により、2030年には10億5720万米ドルに急拡大すると予測される
最新の市場調査によると、中国のソレノイドバルブ市場は大幅な成長が見込まれており、2021年の5億5500万米ドルから2030年には10億5720万米ドルに達すると予測されています。これは、2022年から2030年までの年平均成長率（CAGR）が7.4%に達することを意味します。この成長は、石油・ガス、化学プロセス、水処理、HVAC、自動車製造など主要産業分野における自動化需要の高まりによって牽引されています。
現代の流体制御システムに不可欠な部品であるソレノイドバルブは、多くの産業自動化プロセスの中核を担う存在となっています。これらの電気機械式デバイスは、液体やガスの流量を正確に制御できるため、人手による操作が不要になり、運用コストを大幅に削減できます。中国の産業が近代化とスマートファクトリー技術の導入を加速させるにつれ、ソレがソレノイドバルブの重要性はますます高まっています。
自動化と効率化が市場需要を促進
中国におけるインダストリー4.0と工場自動化の推進は、ソレノイドバルブ市場の主要な成長要因となっています。ソレノイドバルブは、流体やガスシステムの正確かつリアルタイムな制御を可能にするため、生産性向上、ダウンタイムの最小化、エネルギー効率の改善に不可欠な役割を果たしています。
自動生産ライン、産業用ロボット、スマートユーティリティシステムなどへのソレノイドバルブの普及は、国内市場における強い需要を生み出しています。中国政府が引き続き、インテリジェント製造とインフラ開発に投資を続けることで、ソレノイドバルブ市場はさらに成長が見込まれています。
産業・公共事業分野が導入を牽引
製造業が主要な用途分野である一方で、都市の水管理やエネルギー供給事業といった公共事業分野でも、ソレノイドバルブ技術の導入が急速に進んでいます。都市の水道・下水システムでは、これらのバルブが遠隔地からの流量監視・制御を可能にし、効率的な資源管理と損失の最小化を実現しています。
さらに、中国の化学、製薬、食品・飲料産業は、安全で汚染のないプロセスを確保するために、ソレノイドバルブを積極的に導入しています。コンパクトな設計、迅速な応答時間、PLC（プログラマブルロジックコントローラ）との互換性といった特長は、ソレノイドバルブをプロセス自動化に最適な選択肢にしています。
技術革新が市場の可能性を拡大
低消費電力型ソレノイドバルブ、医療機器用小型バルブ、海洋・鉱業産業向けの耐腐食性設計など、技術革新は中国におけるソレノイドバルブの用途を拡大させています。メーカー各社は、バルブの性能向上、耐久性強化、IoTシステムとの連携強化といった分野への研究開発投資を積極的に行い、国のデジタル変革推進戦略に合致した取り組みを進めています。
また、マルチバルブマニホールド、防爆型電磁弁、カスタマイズ可能なモジュール式システムなどの登場により、市場規模はさらに拡大しており、特に石油・ガスプラットフォームや石油精製所といった高リスク環境における需要は顕著に増加しています。
地域別動向：沿海部の省が牽引役
広東省、江蘇省、山東省、浙江省といった主要産業地域は、大規模な製造業拠点と整備されたインフラを基盤として、電磁弁の導入を積極的に推進しています。これらの地域には、半導体製造から繊維染色まで、あらゆる産業分野で高度な流体制御システムを必要とする企業が多数存在します。
