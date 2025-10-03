BAD HOP YZERR主催の大型HIP HOPフェス「Force Fes」にて、ラグジュアリーキャップブランド『Couture』が限定販売を決定！
ロサンゼルス発のジュエルキャップブランド 『Couture』 は、日本を代表するHIP HOPクルー BAD HOP のリーダーである YZERR が主催する大型フェスティバル 「Force Fes」 にて、特別モデルのCAPを販売いたします。
Coutureはこれまで、音楽とファッションを融合させた唯一無二の体験を提案してきました。本イベントで販売されるCAPも、HIP HOPカルチャーの最前線を走るYZERRと共鳴し、このタイミングでしか手に入らない限定アイテムとして登場します。
ジュエルをあしらったラグジュアリーな仕立てと、ストリートのスピリットを併せ持つデザインは、まさに「音楽を纏う」新しい体験。Force Fesの熱狂と共に、その価値を体感していただけます。
販売の詳細はCoutureのInstagramアカウントにて発表予定です。
https://www.coutureworldwide.online
今回のFORCE FESTIVALでは、以下の３つのモデルをご用意しております。
・FORCE FESTIVAL NEW YORK YANKEES SNAP BACK Model：170ドル
・FORCE FESTIVAL LOS ANGELES DODGERS SNAP BACK Model：170ドル
・DIAMOND SIGNATURE ATLANTA BRAVES：349ドル
どのモデルもFORCE FESのために数量限定でデザインされた特別仕様となっております。
HIP HOPファン、そしてCoutureのファンにとって、本アイテムは「イベントの熱狂を永遠に刻む証」となる限定ピース。会場でしか購入できないため、入手自体が特別な体験となります。
■本件に関するお問い合わせ先
Couture Official
HP : https://www.coutureworldwide.online
E-mail：info@couturela.net
Instagram：@couture_worldwide
株式会社Yoda