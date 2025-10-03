新発売！！「BLUE WAVEペンライト」のお知らせ
いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。
このたび、2025-26シーズンの新アイテムとして、「BLUE WAVEペンライト」の発売が決定しました！
このペンライトは、ただの応援グッズではありません。
“あなた”の手で、シーホース三河のホームゲームの演出を完成させる、特別なアイテムです。
アリーナをひとつに。
新たに登場する「BLUE WAVEペンライト」は、音と光に連動するLEDペンライトです。
演出時には、音に合わせてあなたのペンライトが光り、アリーナ全体が一体となって動き出します。あなたの「青い光」が加わることで、演出は完成し、選手たちに届けられるエネルギーも何倍にもなります。
これは、ファン・ブースターの皆さんとチームが一緒に創り上げる“新しい応援のカタチ”です。
つながる光、届く想い。
試合の前、暗転した会場に一斉に灯る青い光。それは、選手たちを鼓舞するエールであり、チームを愛する“想い”の証です。
ファン・ブースターの皆さんが手にする「BLUE WAVEペンライト」は、選手とファンを“光”でつなぐ架け橋になります。
一緒に青く染めよう。
これまで以上に、アリーナの一体感を感じてください。
これまで以上に、心をひとつにして応援してください。
そして、今シーズンも一緒に、
アリーナを青く、そして熱く染めましょう。
演出イメージ演出イメージ :
https://youtu.be/aBvUB5g271c?si=PR52biwln_R3lkdv
商品情報
価格：3,300円(税込)
開幕記念としまして、下記日程で特別価格2,750円(税込)で販売いたします。
ホーム会場グッズショップ：10月4日(土),5日(日)群馬クレインサンダーズ戦、11日(土),12日(日)秋田ノーザンハピネッツ戦、18日(土),19日(日)宇都宮ブレックス戦、25日(土),26日(日)ファイティングイーグルス名古屋戦
⇒ブースタークラブ会員特典の、ホームゲーム会場グッズショップ割引券(500円）も併用してご使用いただくことが可能です。
※オンラインショップ：10/3(金)18：00～10/31(金)23:59
メインオンラインショップ :
https://go-seahorses.shop/products/sm05-2526-0048?_pos=1&_sid=1b0abb5d9&_ss=r
Bリーグオンラインショップ :
https://www.bleague-shop.jp/sm/item/detail/1_12_sm05-2526-0048_2/sm0000
注意事項
試合中のペンライトのご使用(点灯)はご遠慮ください。
選手のプレーに影響を及ぼす可能性及び周囲のお客様の観戦の妨げになる可能性がありますので、試合中にペンライトを点灯もしくは点滅させる行為はご遠慮ください。
なお、試合開始直前には、演出側のスタッフより強制的にペンライトを消灯させる信号を発信し、ご使用を制御させていただくシーンがございますので、予めご了承ください。
以上のルールを遵守の上、お客様同士の節度と思いやりを持ってアリーナ内でのバスケ観戦をお楽しみください。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
お問い合わせ先
シーホース三河株式会社
Email: info@go-seahorses.co.jp
営業時間: 9:00～17:00 月～金曜日 ※長期連休を除く