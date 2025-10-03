「めちゃコミック」オリジナル作品、実写ショートドラマ第5作品目を独占配信開始

株式会社アムタス

株式会社アムタス(https://www.amutus.co.jp/)(東京都港区 代表取締役社長 児玉隆志) は、電子コミック配信サービス「めちゃコミック（めちゃコミ）(https://mechacomic.jp/)」にて、2025年10月3日より、オリジナルコミックを原作とした実写ショートドラマ第5作品目の配信を開始いたしました。

「めちゃコミック」では、2025年7月22日より、オリジナル作品を原作とした実写ショートドラマの独占配信を開始しました。現在までに4作品を配信しており、いずれも多くのユーザーから高い評価をいただいております。

このたび、10月3日より配信を開始する第5弾も、「めちゃコミックオリジナル」作品を原作とした実写化作品です。原作ファンはもちろん、まだストーリーを知らない方も楽しめる内容になっています。

今後も「めちゃコミックオリジナル」の世界を広げる取り組みとして、実写ショートドラマを続々と配信してまいります。新たな展開にぜひご期待ください。

【見どころ】

本作は、絶望の淵に立たされた主人公が、禁断の愛に揺れ動き、自分自身の幸せを追い求める姿を描く、切なくも背徳的なストーリーです。

崩壊寸前の結婚生活の中で、彼女の心を救ったのは、優しく寄り添う夫の後輩。禁じられた関係だとわかっていながらも、朱里の心と身体は彼へと傾倒していきます。

苦悩と葛藤の果てに、朱里が最後に選ぶ道とは？衝撃的な結末から目が離せません。

＜めちゃコミック ショートドラマページ＞

https://mechacomic.jp/videos

＜SNS＞

●TikTok：https://www.tiktok.com/@mechacomic_drama

●Instagram：https://www.instagram.com/mechacomic_drama

●YouTube：https://www.youtube.com/@mechacomic_drama

＜作品概要＞

今夜、夫の後輩に抱かれます

◆あらすじ

結婚生活に幸せなんて求めてはいけないのだろうか。初恋の相手と結婚して7年、泉朱里（北原里英）は夫（村田秀亮）との関係に悩んでいた。「嫁ガチャ失敗」のモラハラ発言に、さらに不倫も発覚。そんな傷心のサレ妻の前に現れたのは、夫の後輩である悠斗（ゲソブラック）だった。やさしくされるたびに、イケないとは思っていても揺れ動く心。苦悩と葛藤の末に、ついにカラダを……。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22277/table/611_1_d8f7e93e75932045deb416452ec8b913.jpg?v=202510031157 ]

【めちゃコミック（めちゃコミ） 基本情報】

サービス名称：めちゃコミック（めちゃコミ）https://mechacomic.jp/

サービス紹介はこちらからご覧ください。https://www.amutus.co.jp/service/comics/

■めちゃコミック（めちゃコミ）とは？

「めちゃコミック（めちゃコミ）」は、2006年よりサービスを開始した電子コミック配信サービスです。

最新の人気コミックや定番コミック、オリジナルのコミックをスマートフォンの画面サイズに最適化された縦読みで楽しめることや、無料漫画が豊富にあり、気になったらすぐに試し読みできることから、国内電子書籍市場においてトップクラスの利用者数を誇っています。

