新潟県津南町でデジタルスタンプラリー開催「つなんの旅帳（秋編）」が10月1日スタート

株式会社DI Palette

新潟県津南町では、秋の観光シーズンに合わせて、町内の商業施設の周遊促進を目的としたデジタルスタンプラリー 「ぐるっとスタンプまちめぐり つなんの旅帳（秋編）」 を、2025年10月1日（水）から11月30日（日）まで開催いたします。

本イベントは参加無料。町内40カ所以上の観光スポットや飲食店などに設置された2次元コードを、スマートフォンで読み取ることでスタンプを獲得できます。スタンプを3個以上集めると、津南の特産品が当たる抽選に応募可能。さらに、スタンプ数に応じて応募口数が増える仕組みとなっています。

賞品には、魚沼津南産コシヒカリ、津南の地酒（20歳以上限定）、そばやお菓子など、地元の美味を感じられる品を揃えました。秋山郷をはじめ、自然が美しい津南町の食・文化・自然に触れながら町を周遊できる企画として、観光客だけでなく地域住民にも楽しんでいただけます。

なお、津南町では10月18日（土）から12月7日（日）まで、「#ゆき待つ津南 季節の移ろいフォトコンテスト」も開催します。こちらも合わせてお楽しみください。

■開催概要

ぐるっとスタンプまちめぐり「つなんの旅帳（秋編）」

期間：2025年10月1日（水）～11月30日（日）

参加費：無料

スポット数：町内45カ所

スタンプ方法：各スポットに設置された2次元コードをスマートフォンで読み取り

応募条件：スタンプ3個以上で抽選応募可能

賞品：魚沼津南産コシヒカリ、津南の地酒（20歳以上限定）、そば・お菓子セット ほか

賞品応募締切：2025年11月30日（日）まで

公式サイト：https://www.tsunan-stamprally.jp/

■開催概要

#ゆき待つ津南 季節の移ろいフォトコンテスト

期間：2025年10月18日（土）～12月7日（日）

公式SNS：https://www.instagram.com/yukimatsu_tsunan/

賞品は後日公式SNSにて発表