世界の消費者信頼感は3か月連続で安定「イプソス世界消費者信頼感指数 2025年9月」を公開

世界最大規模の世論調査会社イプソス株式会社（日本オフィス所在地：東京都港区、代表取締役：内田俊一）は、日本を含む世界30か国の75歳未満の21,000人以上を対象に実施された月次調査「イプソス世界消費者信頼感指数 2025年9月」を公開しました。詳細はこちらから(https://www.ipsos.com/ja-jp/ipsos-consumer-confidence-september-2025)ご確認ください。

イプソスの世界消費者信頼感指数は、今月も横ばい(-0.1ポイント)で48.0となりました。指数は3か月連続で安定しているが、昨年の同時期より1.1ポイント低下しています。

イプソス世界消費者信頼感指数2025年9月

世界消費者信頼感指数は、調査対象となったすべての国の総合指数または「国家」指数の平均です。今月のレポートは、イプソスオンラインプラットフォームGlobal Advisorで30か国の75歳未満の21,000人以上を対象に実施された月次調査に基づいています。この調査は2025年8月22日から9月5日まで実施されました。

調査対象となった30か国のうち、3か国では消費者心理が大幅に向上し、3か国では顕著な低下が見られました。今月は総合指数は安定しているものの、サブ指数は反対方向に動いています。現況サブ指数は、安定性を示す唯一のものです。投資サブ指数は上昇(+0.6ポイント)を示している一方、期待(-0.5ポイント)と雇用(-0.9ポイント)のサブ指数はともに今月は下落しています。

2010年3月以降追跡している「レガシー20か国」のみに基づくと、指数は46.5となり、8月からほぼ変化なし(+0.1ポイント)となります。

イプソス世界消費者信頼感指数2025年9月



中東とアフリカでは景況感は概ね上向きです。南アフリカ(+3.7ポイント)はすべての国の中で最も大きな増加を示し、トルコ(+2.8ポイント)も大幅に上昇しました。今月、中東・アフリカで大幅な減少が見られた国はありませんでした。

対照的に、アジア太平洋地域では消費者信頼感が大きく低下しています。マレーシア(-5.3ポイント)とインドネシア(-5.2ポイント)は、すべての国の中で最も大きな下落率を示しましたが、今月、アジア太平洋地域で大幅に上昇した国はありませんでした。

30か国の消費者心理

30か国の中で、インド(57.0)が最高の国家指数スコアを獲得しました。今月は、国家指数スコアが60以上の国が1つもないのは2か月連続、2022年1月以来3度目です。

イプソス世界消費者信頼感指数2025年9月

他に11か国が国別指数50点以上を示しており、シンガポール(54.4)、スウェーデン(54.4)、マレーシア(54.1)、オーストラリア(53.9)、オランダ(52.8)、メキシコ(52.7)、米国(52.4)、インドネシア(52.3)、ブラジル(51.7)、ポーランド(50.6)、アイルランド(50.0)となっています。[LM1]

対照的に、国家指数が40ポイントを下回っているのは、フランス(39.9)、日本(37.3)、トルコ(35.4)、ハンガリー(34.7)のわずか4か国です。

詳細はこちらから :https://www.ipsos.com/ja-jp/ipsos-consumer-confidence-september-2025

「イプソス世界消費者信頼感指数」について

これらの調査結果は、イプソスが自社のオンライン調査プラットフォームGlobal AdvisorとインドではプラットフォームIndiaBusで毎月30か国を対象に実施している調査のデータに基づいています。これらは、ロンドン証券取引所グループ(LSEG)によって毎月、主要消費者信頼感指数(PCSI)として最初に報告されます。

結果は、インドでは18歳以上、カナダ、アイルランド、イスラエル、マレーシア、南アフリカ、トルコ、米国では18～74歳、タイでは20～74歳、インドネシアとシンガポールでは21～74歳、その他すべての国では16～74歳の21,200人以上への調査に基づいています。

月ごとのサンプルは、オーストラリア、ブラジル、カナダ、フランス、ドイツ、英国、イタリア、日本、スペイン、米国のそれぞれ1,000人以上と、アルゼンチン、ベルギー、チリ、コロンビア、ハンガリー、インドネシア、イスラエル、マレーシア、メキシコ、オランダ、ペルー、ポーランド、シンガポール、南アフリカ、韓国、スウェーデン、タイ、トルコのそれぞれ500人以上で構成されています。インドのサンプルは約2,200人で構成され、そのうち1,800人は対面で調査を実施し、400人はオンラインで調査を実施しました。

