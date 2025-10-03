°¦É²¸©Æâ´ë¶È¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖEHIME¿·»ö¶È¥é¥Ü2025 ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò10·î17Æü¤ËÊ¡²¬»ÔÅ·¿À¤Ç³«ºÅ
¡¡»ö¶È¶¦ÁÏ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒRelic¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ËÌÅè µ®Ï¯¡¢°Ê²¼¡ÖRelic¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë°¦É²¸©Æâ´ë¶È¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖEHIME¿·»ö¶È¥é¥Ü2025 ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤òCIC FUKUOKA¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤È¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ËÜ»ö¶È¤ÎÀâÌÀ¡¢°¦É²¸©Æâ´ë¶È¤Î¥Æー¥ÞÈ¯É½¡¢¸òÎ®²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ªËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Relic¤¬°¦É²¸©¼çºÅ¤Î¤¨¤Ò¤á¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¶¦ÁÏÂ¥¿Ê»ö¶È¡ÖEHIME¿·»ö¶È¥é¥Ü¡×¤ÎÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ±¿±Ä»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Æü»þ¡¡¡§2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë14:00~
¾ì½ê¡¡¡§CIC FUKUOKA
½»½ê¡¡¡§Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À1ÃúÌÜ11－1 ONE FUKUOKA BLDG 7F Japan
·Á¼°¡¡¡§¸½ÃÏ / ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«ºÅ
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®URL¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼Ô¤ØÊÌÅÓÁ÷ÉÕ
====¥¤¥Ù¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä====
¡¦¼çºÅ¼Ô°§»¢¡§
°¦É²¸© ·ÐºÑÏ«Æ¯Éô Íý»ö µÈ²¬ ¾¡É§ »á
¡¦¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡§
¡¡¡ÖÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤È¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¡×
¡¡¢§ÅÐÃÅ¼Ô
¡¡ー Æî³¤ÊüÁ÷³ô¼°²ñ¼Ò DX·Ð±ÄÀïÎ¬¶ÉÄ¹ ÆóµÜ °Êµª »á
¡¡ー ³ô¼°²ñ¼ÒZero-Ten / ³ô¼°²ñ¼ÒZero-Ten Park ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ·ó ³ô¼°²ñ¼ÒFJEW ÂåÉ½¼èÄùÌò CCO ±ÝËÜ ÆóÏº »á
¡¡ー ³ô¼°²ñ¼ÒRelic °¦É²µòÅÀÄ¹ °¦É²¸©¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー½ê µ®Ç·
¡¦ËÜ»ö¶È¤Î³µÍ×ÀâÌÀ
¡¦°¦É²¸©Æâ´ë¶È¥Æー¥Þ¥¢¥Ã¥×
¡¦¸ÄÊÌÌÌÃÌ
»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://ehime-newbizlabo-fukuoka.peatix.com/view
¢£EHIME¿·»ö¶È¥é¥Ü¤È¤Ï
°¦É²¸©¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡£
°¦É²¸©Æâ´ë¶È¤È¡¢³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤äÆÈ¼«¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ý¤ÄÁ´¹ñ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¡¢¸©Æâ´ë¶È¤Î¿·»ö¶ÈÁÏ½Ð¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£°¦É²¸©¤«¤é¤Î°ÑÂ÷»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒRelic¤¬¥×¥í¥°¥é¥à±¿±Ä¤È¶¦ÁÏ»ö¶È°Æ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¼Áö»Ù±ç¤òÌµ½þ¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°¦É²¸©¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿»ö¶È¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ä¼ÂÀÓ¤Å¤¯¤ê¤Ë³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
HP : https://ehime-newbizlabo.com/startup/
¢£RelicÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
½ê µ®Ç· | ³ô¼°²ñ¼ÒRelic °¦É²µòÅÀÄ¹ °¦É²¸©¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー
Âç¼êÉ´²ßÅ¹´Ý°æ¤«¤éYahoo!³ô¼°²ñ¼Ò(¸½LINE¥ä¥Õー³ô¼°²ñ¼Ò)¤Ø»²²è¤·¤¿¸å¡¢KDDI³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¿·µ¬»ö¶È¿ä¿ÊÉôÌç¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ¡¢¼«¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥éµÚ¤Ó¸ÜµÒ´ðÈ×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·µ¬»ö¶È¤ÎÎ©¾å¤²¡¦Growth¡¢M&A¡¦PMI¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÅùÉý¹¤¤»ö¶ÈÎÎ°è¤ò11Ç¯¤ËÅÏ¤êÃ´Åö¡£
2020Ç¯¤Ë¤Ï·Ð±ÄºÆ·ú¤òÌÜ»Ø¤¹³ô¼°²ñ¼ÒÅì¼Ç¤Ø»ö¶È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ»²²è¤·¡¢µ¤¾Ý¤äIoTÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¼Òµ»½Ñ¤ò´ð¼´¤È¤·¤¿DX¡¢¿·µ¬»ö¶È¤ÎÎ©¾å¤²¤ò¿ä¿Ê¡£
2021Ç¯ÅÙ¤è¤ê°¦É²¸©¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¤Ë½¢Ç¤¡£¸©Æâ»ö¶È¼ÔÍÍ¤Î»ö¶È³ÈÂç¤ä¸©»ÔÄ®¿¦°÷ÍÍ¤ÎIT¥ê¥Æ¥é¥·ー¤Î¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¸©»ºÉÊ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä³ÈÈÎÅù¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ¤Ë¸þ¤±³èÆ°Ãæ¡£2024Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒRelic¤Ë»²²è¤·¡¢¸½¿¦¡£
¢£»ö¶È¶¦ÁÏ¥«¥ó¥Ñ¥ËーRelic¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Relic¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÃæ³Ë»ö¶È²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëRelic¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö»ö¶È¶¦ÁÏ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤È¤·¤Æ¡¢ À¤³¦¤Ç¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ËÆÃ²½¤·¤¿SaaS·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È¡×¡¢ Áí¹çÅª¤«¤Ä°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¿·µ¬»ö¶È¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö»ö¶È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹/¿·µ¬»ö¶È³«È¯»Ù±ç»ö¶È¡×¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤äÂç´ë¶È¤È¤Î¶¦Æ±»ö¶È/JV¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¡Ö¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÃì¤È¤Ê¤ë»ö¶È¤òÅý¹çÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2015Ç¯¤ÎÁÏ¶È°Ê¹ß¡¢½çÄ´¤Ë³ÈÂç¤òÂ³¤±¹ñÆâ¥·¥§¥¢No.1¤ò³ÍÆÀ¡Ê¢¨¡Ë¡¢½¾¶È°÷350Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¤Û¤É¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢Á´¹ñ16¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ØµòÅÀ¤ò³«Àß¤·¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯»Ù±ç¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2024Ç¯,¡Ö¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»Ô¾ìÄ´ºº¡×,³ô¼°²ñ¼ÒRelic¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È,https://relic.co.jp/press-release/54696/
³ô¼°²ñ¼ÒRelic
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒRelic
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ËÌÅè µ®Ï¯
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4-20-3 ·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥ïー19F
ÀßÎ©¡§2015Ç¯8·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È¡¢»ö¶È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹/¿·µ¬»ö¶È³«È¯»Ù±ç»ö¶È¡¢¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¿Íºà°éÀ®»Ù±ç¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¡¦ÃÏ°è¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹»ö¶È
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://relic.co.jp
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§https://relic.co.jp/services/
¡ãËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒRelic ¥°¥íー¥«¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô
TEL¡§03-6455-0735 / E-MAIL¡§glocal-innovation@relic.co.jp