【二次募集開始】自然科学の創作グッズ・標本の展示即売イベント『博物マニア』出展社の追加募集を10/3（金）開始！【来春開催】

2026年4月11日（土）・12日（日）に開催される、自然科学をテーマにしたイベント『地球のお宝大集合！博物マニア』では、出展者の二次募集を実施します。

会場は名古屋市中小企業振興会館 吹上ホール（2階 第1ファッション展示場）、今回で第3回目の開催となります。本イベントでは自然科学をテーマにしたオリジナルグッズのクリエイター、化石や鉱物のディーラー、研究展示などの出展を募集しています。募集期間は10月3日（金）から11月30日（日）までです。

『博物マニア』とは

「博物マニア」は、数多くのブースが集まる、自然科学をテーマにした展示即売イベントです。恐竜化石の展示、クリエイターによる創作グッズ、化石や鉱物標本の物販ブース、科学を学べるステージイベント、そして親子で参加できるワークショップなど、会場ではお買い物から体験までお楽しみいただけます。

2025年6月7日（土）・8日（日）に開催した第2回「博物マニア」では、約130のブースにご出展いただき、第1回を上回る5,000名以上のお客様にご来場いただきました。次回も多くの皆様のご出展・ご参加を心よりお待ちしております。

前回開催時の様子

出展のお申し込み

※写真は前回開催時の様子

お申し込みはこちら ▶ https://tv-aichi.co.jp/hakubutsumania/entry.html

募集期間：2025年10月3日（金）～11月30日（日）まで

※応募多数の場合は、一定の審査を行ったのち抽選にて選考いたします。

※その他詳細は公式HPをご確認ください。

イベント概要

前回開催時の出展者画像(一部)

タイトル：地球のお宝大集合！博物マニア

会 期：2026年4月11日（土）12日（日）10:00～17:00

会 場：名古屋市中小企業振興会館 吹上ホール（2階） 第1ファッション展示場

主 催：博物マニア実行委員会（テレビ愛知、他）

後 援：名古屋市教育委員会（予定）

協 力：TCA東京ECO動物海洋専門学校、東京サイエンス（予定）

最新情報はこちら

公式HP： https://tv-aichi.co.jp/hakubutsumania/

公式X： https://twitter.com/hakubutsumania

公式Instagram：https://www.instagram.com/hakubutsumania/

お問い合わせ

博物マニア運営事務局

TEL：052-229-6030（テレビ愛知事業部内 平日10:00～17:00）

協賛社募集中

本イベント「博物マニア」では、自然科学の普及啓発および本イベント内容にご賛同いただける企業様のご協賛を広く募集しています。ご協賛いただいた場合には、本イベントの告知の際に協賛社として表記いたします。大小様々な協賛プランがございます。お気軽にお問い合わせください。