創業80周年を機に新ギャルリー「ABE galerie_TOKYO」を開設
阿部興業株式会社（東京都新宿区、社長 阿部清光）は、創業80周年を記念し、新宿御苑前エリ
アに新たな製品展示ギャルリー「ABE galerie_TOKYO（ギャルリー_東京）」を2025年9月18日に
オープンしました。
「ABE galerie_TOKYO」は、新シリーズであるウルトラプレミアム木製内装ドア「TOBIRA」や
木製防火玄関ドア「sa-fire」を、絵画を鑑賞するかのようにご覧いただける特別な空間です。
また、障害のあるアーティストたちによる絵画作品と共に展示することで、異なる表現が響き合
い、新しい価値観と体験をお届けします。ギャルリーは、デザイン会社「ODS」によって設計さ
れた画廊コンセプトの空間です。
展示される「TOBIRA」は、日本の国産材やFSC認証材を中心に使用。環境への配慮と多様な表
現を尊重しながら、素材の美しさと日本の伝統工芸の技術を融合させています。80年の伝統と実
績が織りなす本物を、心豊かな体験として体感いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331083&id=bodyimage1】
記
名 称 ABE galerie_TOKYO
場 所 東京都新宿区新宿 １-７-１０
（東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 徒歩１分）
展 示 内 容 高級木製内装ドア・高級木製防火玄関ドア
障害のあるアーティストたちによる絵画作品・アート作品
デ ザ イ ン 鬼木孝一郎 氏（Oniki Design Studio）
阿部興業株式会社は、１９４５年の創業以来、創造的木製メーカーとして一貫した歴史を刻みな
がら、さまざまな品質・用途の製品の企画開発に挑戦し、製作から納品、施工、メンテナンスま
でワンストップでご利用いただけるよう、常に多様な取り組みを行っています。
そして、これからも木の特徴と利点を生かした、高品質かつ高機能な“木製ドア、木製建具、木
製家具を製作し、日本に、そして世界に本物を届ける”を実現して参ります。
社長メッセージ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331083&id=bodyimage2】
阿部興業株式会社
