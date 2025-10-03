3Dプリンティング建設市場、2032年までに2兆円規模へ急成長
3Dプリンティング建設市場は、2024年に7419万米ドルと評価され、2032年までに205.67億米ドルへ到達すると予測されています。2025年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）102%という前例のない拡大を遂げる見込みです。この急成長の背景には、迅速かつ低コストで持続可能な建設方法への需要拡大があります。3Dプリンティング技術は、設計の柔軟性を高め、資材廃棄を削減し、工期を短縮することで、住宅・商業施設・インフラ建設において従来工法を大きく変革しています。
また、大型3Dプリンターを活用した住宅やインフラ建設、コンクリートやバイオ系素材などの環境配慮型資材の採用が進んでおり、政府や民間企業による投資も加速。さらに、自動化やAIの導入により、精度やスケーラビリティの向上も期待されています。
無料サンプルレポートを入手: https://www.snsinsider.com/sample-request/1095
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331070&id=bodyimage1】
セグメンテーション分析
建設方法別
押出法（Extrusion）セグメントが市場の64.8%を占め、2024年に最大シェアを獲得しました。今後も最速で成長し、市場の主導的地位を維持すると予測されています。押出法は現場施工における主要手法として普及が進んでおり、コスト削減と施工効率化に大きく寄与しています。
材料タイプ別
コンクリートが36.4%を占め、最大のシェアを獲得しました。3Dコンクリートプリンティングは、従来のコンクリート建設に比べ、コスト・労力・工期を削減できるため注目を集めています。さらに、複雑な曲面や有機的な形状を低コストで実現可能にする点が強みです。
エンドユーザー別
建築分野が74.06%を占め、市場を牽引しています。住宅・商業施設・産業施設などの幅広い用途において採用が拡大しており、多くの建設企業が3Dプリンターメーカーとの提携を進めています。
3Dプリンティング建設市場についてもっと読む:https://www.snsinsider.com/reports/3d-printing-construction-market-1095
地域別分析
アジア太平洋地域
2024年に42.08%の収益シェアを占め、世界最大の市場となりました。中国や日本を中心に、都市化の加速と大規模インフラ需要が導入を促進しています。製造拠点としての地位も背景に、成熟技術から新興技術まで幅広い採用が進展中です。
北米
米国を中心に先進的な建設インフラと技術革新が市場をけん引。住宅・商業分野での採用拡大に加え、コスト削減と持続可能性向上のニーズに対応するため、導入が急速に進んでいます。
欧州
ドイツ・英国・オランダなどを中心に、スマートシティ構想や環境規制の強化が市場拡大を後押し。再生可能資材の導入や高度な建設技術の統合が進み、持続可能な建築モデルの普及に貢献しています。
中東・アフリカ
UAEやサウジアラビアが主導し、スマートシティや高級インフラ開発に3Dプリンティングを積極導入。工期短縮や建設コスト削減に加え、環境負荷低減にも寄与し、成長ポテンシャルは高いとみられます。
ラテンアメリカ
ブラジルとメキシコを中心に徐々に普及が進行。住宅不足解消やインフラ近代化の需要を背景に、低コストかつ効率的な建設手法として注目を集めています。市場は発展途上ながらも、今後大きな拡大余地を秘めています。
競争環境
主要企業は以下の通りです：
Apis Cor、COBOD International、CyBe Construction、D-shape、Heidelberg Cement、LafargeHolcim、Sika AG、Skanska、Yingchuang Building Technique （Winsun）、XtreeE、MX3D、Contour Crafting、ICON Technology、WASP S.r.I、Mighty Buildings、SQ4D、Branch Technology、PERI Group、3D Printhuset、BetAbram。
また、大型3Dプリンターを活用した住宅やインフラ建設、コンクリートやバイオ系素材などの環境配慮型資材の採用が進んでおり、政府や民間企業による投資も加速。さらに、自動化やAIの導入により、精度やスケーラビリティの向上も期待されています。
無料サンプルレポートを入手: https://www.snsinsider.com/sample-request/1095
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331070&id=bodyimage1】
セグメンテーション分析
建設方法別
押出法（Extrusion）セグメントが市場の64.8%を占め、2024年に最大シェアを獲得しました。今後も最速で成長し、市場の主導的地位を維持すると予測されています。押出法は現場施工における主要手法として普及が進んでおり、コスト削減と施工効率化に大きく寄与しています。
材料タイプ別
コンクリートが36.4%を占め、最大のシェアを獲得しました。3Dコンクリートプリンティングは、従来のコンクリート建設に比べ、コスト・労力・工期を削減できるため注目を集めています。さらに、複雑な曲面や有機的な形状を低コストで実現可能にする点が強みです。
エンドユーザー別
建築分野が74.06%を占め、市場を牽引しています。住宅・商業施設・産業施設などの幅広い用途において採用が拡大しており、多くの建設企業が3Dプリンターメーカーとの提携を進めています。
3Dプリンティング建設市場についてもっと読む:https://www.snsinsider.com/reports/3d-printing-construction-market-1095
地域別分析
アジア太平洋地域
2024年に42.08%の収益シェアを占め、世界最大の市場となりました。中国や日本を中心に、都市化の加速と大規模インフラ需要が導入を促進しています。製造拠点としての地位も背景に、成熟技術から新興技術まで幅広い採用が進展中です。
北米
米国を中心に先進的な建設インフラと技術革新が市場をけん引。住宅・商業分野での採用拡大に加え、コスト削減と持続可能性向上のニーズに対応するため、導入が急速に進んでいます。
欧州
ドイツ・英国・オランダなどを中心に、スマートシティ構想や環境規制の強化が市場拡大を後押し。再生可能資材の導入や高度な建設技術の統合が進み、持続可能な建築モデルの普及に貢献しています。
中東・アフリカ
UAEやサウジアラビアが主導し、スマートシティや高級インフラ開発に3Dプリンティングを積極導入。工期短縮や建設コスト削減に加え、環境負荷低減にも寄与し、成長ポテンシャルは高いとみられます。
ラテンアメリカ
ブラジルとメキシコを中心に徐々に普及が進行。住宅不足解消やインフラ近代化の需要を背景に、低コストかつ効率的な建設手法として注目を集めています。市場は発展途上ながらも、今後大きな拡大余地を秘めています。
競争環境
主要企業は以下の通りです：
Apis Cor、COBOD International、CyBe Construction、D-shape、Heidelberg Cement、LafargeHolcim、Sika AG、Skanska、Yingchuang Building Technique （Winsun）、XtreeE、MX3D、Contour Crafting、ICON Technology、WASP S.r.I、Mighty Buildings、SQ4D、Branch Technology、PERI Group、3D Printhuset、BetAbram。