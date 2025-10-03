ヒドロキシル末端ポリブタジエン市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月26に「ヒドロキシル末端ポリブタジエン市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測 を発表しました。ヒドロキシル末端ポリブタジエンに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ヒドロキシル末端ポリブタジエン市場の概要
ヒドロキシル末端ポリブタジエン 市場に関する当社の調査レポートによると、ヒドロキシル末端ポリブタジエン 市場規模は 2035 年に約750.5 百万米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の ヒドロキシル末端ポリブタジエン 市場規模は約 265.3百万米ドルとなっています。ヒドロキシル末端ポリブタジエン に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 9.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ヒドロキシル末端ポリブタジエン（HTPB）市場シェアの拡大は、航空宇宙・防衛分野における使用量の増加によるものです。ロケット、ミサイル、その他の防衛技術の打ち上げなど、宇宙探査ミッションの増加は、固体ロケット推進剤のバインダーとしての使用量の増加に伴って、HTPBの需要を高めています。政府による航空宇宙・防衛分野への投資増加も、HTPBの需要をさらに加速させています。
ヒドロキシル末端ポリブタジエンに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/hydroxyl-terminated-polybutadiene-market/87382
ヒドロキシル末端ポリブタジエンの市場調査では、建設及び自動車部門の拡大により市場シェアが拡大することが明らかになっています。ヒドロキシル末端ポリブタジエンベースのポリウレタンは、建設部門で重要な役割を果たしていることがわかりました。耐薬品性と耐久性に優れているため、ポリウレタン接着剤やシーラントに広く使用されています。これらの材料は、防水、断熱、さらには建物、トンネル、橋などの構造物の床材にもますます使用されています。軽量で先進的な材料の需要の高まりは、世界中でHTPBの需要を促進しています。
しかし、生産コストの高さは、世界市場の成長を鈍化させる可能性のある主要な制約要因の1つです。ブタジエンは、ヒドロキシル末端ポリブタジエンを製造するための主要な原料の1つです。ブタジエンの価格変動は、市場の成長にとって課題となっています。 ICISのレポートによると、2024年には合成ゴム原料のコストが増加し、HTPBの生産コストに影響を与えたことが判明しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330971&id=bodyimage1】
ヒドロキシル末端ポリブタジエン市場セグメンテーションの傾向分析
ヒドロキシル末端ポリブタジエン 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ヒドロキシル末端ポリブタジエン の市場調査は、アプリケーション別、最終用途産業別、製品タイプ別と地域別に分割されています。
ヒドロキシル末端ポリブタジエン市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-87382
アプリケーション別に基づいて、ヒドロキシル末端ポリブタジエン市場は、ロケット推進剤、接着剤・シーラント、コーティング剤、エラストマー、その他に分割されています。これらのうち、ロケット推進剤セグメントは、予測期間中に28%を超える圧倒的な収益シェアを獲得し、市場を牽引すると予想されています。このセグメントの成長は、世界中の商業宇宙ミッションにおける需要の増加に支えられています。さらに、頻繁な衛星打ち上げと防衛ミサイルシステムの近代化も、このセグメントの成長を牽引しています。
