長野県初出店!「スケッチャーズ イオンモール須坂店」本日グランドオープン！オープンを記念して10月15日(水)15:00～LiLiCoさん&藤森慎吾さんによるスペシャルトークショーを開催

SKECHERS JAPAN G.K.

カリフォルニア州ロサンゼルスに本社を置くThe Comfort Technology Company(TM)の「SKECHERS(スケッチャーズ)」は、本日2025年10月3日(金)、長野県初出店となる「SKECHERS イオンモール須坂店」をオープンいたしました。

上信越自動車道「須坂長野東インターチェンジ」から約400ｍとアクセスの優れた立地で、長野県内最大級のイオンモール「イオンモール須坂」内にオープンした「 SKECHERS イオンモール須坂店」は、カジュアルスニーカーをはじめ、ウォーキング、ランニング、ゴルフ、ブーツ、キッズシューズなど、350種類を超える商品を常時展開しております。CMでおなじみの大人気テクノロジー「Skechers Hands Free Slip-ins(TM)(スケッチャーズ ハンズフリー スリップインズ)」などの人気モデルの他、防水や防滑アウトソール仕様のシューズなど、機能性の高い商品も多数展開しております。

また、オープニングキャンペーンとして、2足以上お買い上げで全品20%OFFになる他、税込10,000円以上お買い上げの先着100名様にノベルティをプレゼントいたします。

さらに、 2025年10月15日(水)には、オープン記念イベントとして、スケッチャーズ ジャパンのアンバサダーを務めるLiLiCoさんと長野県出身のお笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾さんによるスペシャルトークショーを「イオンモール須坂 1F Goolightコート」にて開催する他、10月11日(土)～15日(月)14:00までの期間中に店内シューズを1足以上ご購入いただいた方を対象に、LiLiCoさん&藤森慎吾さんとの撮影会への参加券や、LiLiCoさん&藤森慎吾さんの直筆サイン色紙が当たる抽選会も実施いたします。

スケッチャーズ イオンモール須坂店 概要

オープン日：2025年10月3日(金)

所 在 地：長野県須坂市大字福島386番地1

イオンモール須坂1階

店 舗 面 積：167.31平方メートル

T Ｅ Ｌ ：026-214-7986

営 業 時 間：10:00～21:00

定 休 日：年中無休 (施設に準ずる)

キャンペーン

１.2足以上お買い上げで全品20%OFF

２.税込10,000円以上お買い上げでノベルティをプレゼント

10月15日(水)トークショー 概要

日 時 ：2025年10月15日(水) 15:00～15:30

場 所 ：イオンモール須坂 1F Goolightコート(長野県須坂市大字福島386番地1)

出演者 ：スケッチャーズ ジャパンアンバサダー LiLiCo(りりこ)

ゲスト オリエンタルラジオ 藤森慎吾(ふじもり・しんご)

MC 大庭有貴(おおば・ゆき)

参加条件：どなたでもご視聴可能

抽選会 & 購入者特典 概要

2025年10月11日(土) ～15日 14:00までの期間中、店内商品を1足以上お買い上げでレジにてくじ引き抽選会を行います。

期 間 ：2025年10月11日(土) ～15日14:00まで

参加条件：期間内に店内商品を1足以上お買い上げ

抽選方法：レジにてお会計後にくじ引き

特 典

【A賞】LiLiCo&藤森慎吾との撮影会 20名様

【B賞】LiLiCo&藤森慎吾サイン色紙 30名様

引換方法

【A賞】10月15日(水)15:30～から行われるトークショーにご参加いただける方が対象となります。

トークショー後に同会場にて撮影会へご案内いたします。

【B賞】10月15日15:30～11月14日(金)の期間中、店内レジにて当選券と引き換え致します。

プロフィール

LiLiCo／タレント、映画コメンテーター

1970年スウェーデン・ストックホルム生まれ。18歳で来日、1989年から芸能活動スタート。

TBS「王様のブランチ」に映画コメンテーターとして出演、J-WAVE「ALL GOOD FRIDAY」など出演番組も多数。アニメ「サウスパーク」カートマン役の声優や、ナレーション、俳優などマルチに活躍。

ファッションにも意欲的に取り組み、ジュエリーのデザイン、プロデュースも手掛ける。

藤森 慎吾／お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」

1983年3月17日生まれ、長野県出身。

2003年に中田敦彦さんとオリエンタルラジオを結成、リズムネタ「武勇伝」で『M-1グランプリ』準決勝に進出し、一躍話題に。2016年、自身がボーカルを務める音楽ユニットRADIO FISHによる楽曲『PERFECT HUMAN』で『NHK紅白歌合戦』にも出場。その活躍は芸人としてだけではなく、俳優、歌手、声優など多岐にわたる。2021年からは吉本興業所属から独立し、フリーとして活動。サウナやゴルフ、バイクなど自身の趣味を紹介したYouTubeはチャンネル登録者数93万人を突破するなど、幅広い世代からの支持を得る。

SKECHERS U.S.A., Inc.

カリフォルニア州ロサンゼルスに本社を置くコンフォートテクノロジーカンパニーのスケッチャーズ(ニューヨーク証券取引所：SKXSKX)は、メンズ・ウィメンズ・キッズ向けのさまざまなライフスタイル及びパフォーマンスフットウェア、アクセサリーをデザイン、開発、販売しています。スケッチャーズのフットウェアは、百貨店や専門店、スケッチャーズ社や第三者が保有する約5,300の小売店、当社の公式通販サイトを通して、米国および世界180以上の国・地域で販売されています。当社は完全所有の子会社、合弁会社、及びディストリビューターを通じてグローバルなビジネスを運営しています。



スケッチャーズ 公式通販サイト：https://www.skechers.jp

Facebook：https://www.facebook.com/SkechersJapan

Instagram：https://www.instagram.com/skechersjapan





【商品に関する問い合わせ先】

スケッチャーズ ジャパンお客様コールセンター

TEL：0120-056-505(平日10：00～18：00)