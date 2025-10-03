株式会社 Naminori、株式会社 centerwave（「トレカキャンプ」運営）へ組織人事コンサルティング支援を開始

株式会社Naminori

株式会社 Naminori（本社：東京都目黒区、代表取締役：勝股修平、以下「Naminori」）は、株式会社 centerwave（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：齊藤 航省、以下「centerwave」）が運営するトレーディングカードの買取・販売事業「トレカキャンプ」の更なる成長を支えるため、組織人事領域におけるコンサルティング支援を開始したことをお知らせいたします。

■背景と目的



近年、トレーディングカード市場は国内外で急成長を遂げており、事業拡大に伴い企業としての組織体制や人材戦略の整備がますます重要となっています。

centerwave は「トレカキャンプ」を通じて業界をリードする存在となりつつあり、その持続的な成長を支えるため、組織・人事の専門的な知見を有する Naminori がパートナーとして参画することになりました。

■支援内容



Naminori は以下の領域で centerwave を支援いたします。

- 組織戦略の設計および運営体制の最適化- 採用戦略の立案および実行支援- 評価制度・報酬制度の設計- 組織文化の醸成・人材育成施策の導入

これにより、centerwave がさらなる事業成長を実現できる、強固な組織基盤の構築を目指します。

■各社コメント



株式会社 centerwave 代表取締役 齊藤 航省

「当社が展開する『トレカキャンプ』は、多くのお客様にご利用いただき成長を続けています。その中で、組織と人材の強化は喫緊の課題でした。Naminori 様の支援により、より強固で持続可能な組織づくりを実現できると考えております。」

株式会社 Naminori 代表取締役 勝股修平

「centerwave 様はトレーディングカード市場において非常に速いスピードで成長を続ける企業です。その業界をリードする企業の成長を、組織人事の観点から支援できることを大変光栄に思います。共に次のステージを目指してまいります。」

■株式会社 centerwave について



株式会社 centerwave は、トレーディングカード市場において「トレカキャンプ(https://x.com/torecacamp)」、レトロゲーム市場において「ゲームキャンプ(https://x.com/gamecampOSU)」を展開する企業です。カードの買取・販売・流通サービスを提供し、オンラインとオフラインを組み合わせた顧客体験を実現しています。独自の査定ノウハウやコミュニティ形成に強みを持ち、トレカを通じてファンが集い楽しめる場を創出しています。

会社名：株式会社 centerwave

代表取締役社長：齊藤 航省

設立：2016年6月15日

本社：愛知県名古屋市中区大須4丁目11-17 日比野ユーハウスビル7階A号

事業内容：トレーディングカードの買取・販売事業「トレカキャンプ」の運営

企業URL：https://centerwave.co.jp/

■株式会社 Naminori について



株式会社 Naminori は、トレーディングカードショップ向けの SaaS 開発や組織人事コンサルティング、LINEを活用したマーケティング支援を行っています。

現在はカードショップに欠かせない「買取業務」に焦点を当て、査定周りのペインを解消すると同時に、取得データをマーケティングに活用できる仕組みを提供しています。市場規模が拡大し業務が複雑化するトレカ業界において、テクノロジーと創意工夫でカードショップのカウンターパートとなることを目指しています。

会社名：株式会社 Naminori

代表取締役社長：勝股 修平

設立：2025年6月

本社：東京都目黒区自由が丘2丁目16-12 RJ3

事業内容：カードショップ向けSaaSの開発・提供、マーケティング支援、組織人事コンサルティング

企業URL：https://naminori.co.jp/