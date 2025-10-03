文具がお得すぎる！20％ポイント還元キャンペーン開催！未来屋書店須坂店が新規オープン

株式会社未来屋書店

イオングループの株式会社未来屋書店（本社：千葉県千葉市美浜区、代表取締役社長：平川雅隆 以下、未来屋書店）は、2025年10月3日に未来屋書店須坂店（長野県須坂市イオンモール須坂内) をオープンしました。

本と文具を中心に、話題の新刊からコミック・アニメ雑貨に特化したコミLABコーナーなど、世代を問わず楽しんでいただける、地域に親しまれる書店を目指してまいります。

このオープンを記念し、期間限定の特別なオープニングキャンペーンを開催いたします。

2025年10月3日(金)～10月13日(月・祝)までの期間中、店内商品ご購入時に未来屋書店公式アプリのご提示でmibonポイントがなんと通常の5倍に！さらに、文具のご購入時に未来屋書店の公式アプリをご提示(セルフレジではスキャン)いただくと、文具ご購入金額の20％分を後日mibonポイント還元致します！お得にお買い物いただける絶好の機会をぜひご利用ください。

未来屋書店公式アプリでmibonポイントを貯めよう！本も文具も雑貨もお得に♪

キャンペーンの参加には未来屋書店公式アプリへの会員登録が必要です。まだ会員でないお客様も、その場で簡単にご登録いただけます。未来屋書店公式アプリではお買い物のたびにポイントがたまり、本をお得に購入できるだけでなく、文具や雑貨のお買い物にもご利用いただけます。

mibonポイントは「300円（税込）ごとに1ポイントが付与され、1ポイント＝1円として全国の未来屋書店およびアシーネ各店でご利用いただけるポイントサービスです。

未来屋書店公式アプリの詳細は以下のURLからご確認いただけます。

https://www.miraiyashoten.co.jp/point_app/

【キャンペーンについての注意点】

１.mibonポイント5倍について

※通常、ご購入金額300円(税込)ごとに１mibonポイントのところ、ご購入金額300円(税込)で5mibonポイント付与されます。

※店頭でのご購入で取得したポイントは1～2日後に反映されます。

※セルフレジでは案内に従いご購入時に未来屋アプリもスキャンしてお会計してください。

２.20％分のmibonポイント還元について

※セルフレジでは案内に従い文具ご購入時に未来屋アプリもスキャンしてお会計してください。文具お買い上げ金額の20％分を

mibonポイントにて後日進呈致します。お会計前のアプリご登録が必要です。ポイントは10月下旬～11月上旬に付与致します。

店舗概要

【施設名称】 イオンモール須坂内 未来屋書店須坂店

【住所】 382-8501長野県須坂市大字福島386番地1 イオンモール須坂3階

【電話番号】 070-1598-9798

【営業時間】 10:00～21:00

会社概要

【社名】 株式会社未来屋書店

【本社】 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1イオンタワー9F

【電話番号】 043-298-1021（代表）

【設立】 1985年12月24日

【資本金】 1億円（イオン（株）100％出資）

【代表取締役社長】 平川 雅隆

【事業内容】 書籍・雑誌の販売／文具・雑貨の販売／コワーキングスペースの運営