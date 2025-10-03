山善初 Qriom『AndroidTMタブレット』低価格＆多機能を兼ね備えた「高コスパ」端末！ ジャイロセンサー搭載

低価格＆多機能を兼ね備えた「高コスパ」端末！ ジャイロセンサー搭載 山善初 Qriom『AndroidTMタブレット』 ECサイトや通販、ホームセンターなどで10月上旬から新発売

株式会社山善（本社：大阪市西区、代表取締役社長：岸田貢司）は、デジタル家電のオリジナルブランドQriom（キュリオム）より、山善初の『Androidタブレット』を開発。2025年10月上旬から、当社が運営するインターネット通販サイト「山善ビズコム」やECモール「くらしのeショップ」、並びに通販、ホームセンターなどで発売いたします。





当社が初めて手掛ける『Androidタブレット』は、手頃な価格でありながら高い機能性を備えた商品です。Android OS（Android 15）を搭載しており、スマートフォンと同じ操作感で、初めてタブレットを使う方でも快適にご利用いただけます。

また、「ジャイロセンサー」を搭載しており、ゲームを楽しむ方にも最適なタブレットです。特に、物体の回転や角度の変化を検知することが出来る「ジャイロセンサー」により、人気の「位置情報ゲーム」をはじめ、ゲーム中の操作性が向上し、より没入感のあるリアルな体験を提供します。また動画視聴時には、デバイスの向きに応じて画面が自動で回転するため、快適に使用できます。さらに、8メガピクセルのカメラを搭載※1しており、日常の思い出を美しい画質で残すことも可能です。

商品ラインナップは8インチと10.1インチがあり、持ち運びやすさと画面の大きさのバランスがよく、電子書籍を読む際にも便利な8インチと、画面が大きく、迫力のある動画コンテンツを快適に視聴できる10.1インチの２アイテムから用途に合わせてお選びいただけます。

近年、動画視聴やゲームでの使用はもちろん、リモートワークやオンライン学習の増加、GIGAスクール構想※2に伴い、タブレットの需要が増加しており、多様なニーズに応えるデバイスとして、ますます重要視されています。『Androidタブレット』は、手頃な価格ながらも機能性を重視した設計となっており、様々なシーンで活躍します。

※１：10.1インチのみ搭載。8インチには5メガピクセルのカメラを搭載しています

※２：子どもたちに向けてICT環境の整備を行う文部科学省の取り組み

※：「Android」は、Google LLC の商標です

＜商品特長＞

１．初めてのタブレットでも安心のAndroid OS

Android OS（Android 15）を搭載し、スマートフォンと同じ感覚で操作可能。初めてタブレットを使う方でも、直感的で簡単に使いこなせる設計です。

２．多彩なセンサーを搭載し、どんなシーンでも万能に対応

GPS、加速度、近接、照度等、低価格帯ながら多彩なセンサーを搭載し、様々なシーンで対応できるタブレットです。特に「ジャイロセンサー」を搭載することで、ゲーム中の操作性が向上し、没入感のあるリアルな体験を提供します。また、動画視聴時にはデバイスの向きに応じて画面が自動で回転し、快適に使用できます。

３． 使用用途に合わせて選べるサイズ展開

商品は8インチと10.1インチの2種類があり、8インチは持ち運びやすさと画面の大きさのバランスがよく、持ち運びに便利です。一方、10.1インチは大きなディスプレイにより、視聴しやすく、多用途に対応します。動画視聴やゲームでの利用、リモートワークやオンライン学習など、使用する用途に合わせてお好みのサイズをお選びいただけます。

＜商品概要＞

