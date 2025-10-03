UCCホールディングス、再開発中のダマスカス国際空港に関する5件の設計・コンサルタント契約を締結

シリア、ダマスカス--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- UCCホールディングスは、合弁パートナーを代表し、子会社のアーバコン・エアポーツを通じてダマスカス国際空港の包括的再開発プロジェクトに関連して5件のコンサルタント・設計契約を締結したことを発表しました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20251002148502/ja/

UCC Holding on behalf of the JV Partners Signs Five Design and Consultancy Agreements with Global Firms for the Development of Damascus International Airport (Photo: AETOSWire)

業務内容には、空港および関連施設全体の再開発が含まれます。これは、年間3100万人の旅客数に対応することを目標とした段階的な再開発です。これには、既存のターミナルおよび建物の改修に加え、空港に隣接した200室のプレミアムルーム、複数の飲食・レジャー施設、ターミナルへ直接アクセス可能な新しい5つ星ホテルの設計・開発が含まれます。このホテルは、国際的に認知されたホスピタリティブランドによって管理・運営され、世界クラスのサービスとゲスト体験を保証します。

さらに、レバノン・シリア国境とダマスカス国際空港を結ぶ重要拠点である空港道路では現在、美化・改良を含む大規模なインフラ整備パッケージの工事が進行中で、これには、出入口の改修、安全性と接続性の向上、照明の改善、そして包括的な景観整備が含まれます。これらの取り組みは、ICAOおよびIATAの国際基準を満たす近代的で効率的かつ持続可能な航空ハブの実現を目指す、変革を伴う多段階再開発プログラムの一部となっています。

UCCエアポートは、以下の企業と契約を締結しました。

・ハマダ・エンジニアリング・サービシーズ（HESCO）： ターミナル1および2の設計と改修、さらに新設のターミナル3および関連施設の設計を担当します。HESCOは、この地域における25件を超える主要なインフラおよび空港開発プロジェクトで豊富な経験を有し、卓越した技術力と国際設計基準にも準拠しています。

・H'コレクティブ：新ダマスカス空港ホテルの建築・インテリアデザインを担当し、その業務内容は、構想から建設、そして設計までの全段階にわたり、最適なレイアウトと最高のゲスト体験の実現を目指します。H’コレクティブは、20以上のホテルの設計に関して、世界有数の国際的なホスピタリティブランドと提携し、成功させてきた実績があります。

・ダル・アル・ハンダサー（シャー・アンド・パートナー）： プロジェクト マネジメント オフィス（PMO）として、現場監督、設計のレビューと承認、設計開発の監督、プロジェクトスケジュールと中間支払いの検証を担当し、品質、安全性、納期管理を担当します。



業務内容には、ダマスカス空港道路の調査と改修（保守と接続性のレビューを含む）、国際基準に準拠した短期的な美化と包括的なアップグレードに関する選択肢提案も含まれます。



ダル・アル・ハンダサーは、中東、アフリカ、アジアの40を超える国際空港プロジェクトに貢献してきた、世界の航空業界に関する豊富な専門知識を有しています。

・DGジョーンズ・アンド・パートナーズ： 契約管理、コスト管理、積算業務を担当し、30件を超える空港および航空インフラプロジェクトのグローバルポートフォリオを活用し、バリューエンジニアリング、透明性、財務効率を保証します。

・JVエレガンシア・ケータリングとニューレスト・ガルフ： 空港のセントラルキッチンと機内食施設の設計・運営を監督します。両社は合わせて15を超える国際空港のケータリングおよびホスピタリティプロジェクトの経験を有し、卓越したオペレーションと世界クラスのサービス品質を提供しています。

ダマスカス国際空港開発プロジェクトは、アーバコン・エアポーツが主導し、トルコのセンギス・インシャートおよびカリヨン・インシャート、そして米国のアセット・インベストメンツと協力し、グローバルなノウハウを結集してシリアに革新的な航空ゲートウェイを提供します。このプロジェクトは、国際企業と地域企業の戦略的パートナーシップを通じて、接続性の向上、経済成長の促進、そしてダマスカスを世界の航空地図上の主要ハブとして再位置付ける世界クラスの空港インフラの構築を目指します。

配信元： AETOSWire

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20251002148502/ja/

Contacts

Aladdin Idilbi,

a.idilbi@uccholding-intl.com, 0097433119195

Source: UCC Holding





