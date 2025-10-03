世界の酵母βグルカン市場：2031年に373.4百万米ドル規模へ成長、CAGR9.5%を記録
酵母βグルカンは、自然界に存在する多糖類の一種で、特に免疫系の活性化に大きな役割を果たすことが知られています。免疫細胞との相互作用によって体内の免疫反応を高め、感染症予防や生活習慣病リスクの低減に寄与する可能性があります。そのため、食品やサプリメント業界では「機能性素材」としての需要が拡大しており、今後さらに注目が集まると予想されます。
市場規模と成長予測
世界の酵母βグルカン市場は、2022年の165百万米ドルから、2031年には373.4百万米ドルへと拡大すると見込まれています。予測期間における年平均成長率（CAGR）は9.5%と非常に高水準であり、ヘルスケア・食品分野の新たな成長ドライバーとしての位置付けが鮮明になっています。
健康志向の高まりと消費者需要の拡大
世界的に「予防医療」「ウェルネス」「免疫強化」への関心が高まる中で、消費者はより自然由来で安全性の高い健康素材を求めています。酵母βグルカンは、コレステロール低下作用や腸内環境改善効果など多様な利点が科学的に裏付けられており、機能性食品やサプリメントへの配合が急増しています。特にCOVID-19以降の免疫ケア需要の拡大が、継続的な市場成長を後押ししています。
応用分野の多様化
従来、酵母βグルカンは主にサプリメント分野で利用されていましたが、近年では応用領域が広がっています。食品・飲料製品への配合、スポーツ栄養分野での導入、さらにはペットフードや動物用栄養補助製品としての利用も進展中です。また、医薬品分野では免疫療法やがん治療の補助素材としての研究も進んでおり、今後の市場拡大のポテンシャルは極めて高いといえます。
地域別の成長動向
北米と欧州は依然として主要市場であり、機能性食品や臨床研究の蓄積が需要を牽引しています。一方で、今後最も成長が期待されるのはアジア太平洋地域です。特に日本、中国、韓国などでは高齢化や生活習慣病の増加に伴い、免疫機能や心血管ケアに有効な成分への需要が急拡大しており、酵母βグルカン市場の成長加速が予測されます。
競合環境とイノベーションの潮流
グローバル市場では、主要企業が研究開発投資を強化し、より高純度・高効率な抽出技術の開発に取り組んでいます。また、パーソナライズド栄養や機能性表示食品制度の普及により、差別化された商品開発が進展しています。特に新規臨床データや免疫機能に関するエビデンスが増加することで、酵母βグルカンを用いた製品の市場競争力はさらに高まるでしょう。
主要な企業：
● Angel Yeast Co. Ltd
● Kerry Group
● Ohly
● Mitushi Biopharma
● Aria Ingredients
● Biorigin
● VW Ingredients
● Lallemand and Leiber
セグメンテーションの概要
形状別
● 可溶性
● 不溶性
純度別
● 70%以下
● 70%
● 70% から 85% まで
● 85%以上
アプリケーション別
● 食品および飲料
● 化粧品
● 医薬品
● 飼料
将来展望：免疫社会を支える戦略素材
今後、世界の酵母βグルカン市場は「予防医療の中核素材」としての地位を確立していくと考えられます。免疫力強化・腸内環境改善・生活習慣病予防といった幅広い健康効果が注目され、食品、医薬品、サプリメント産業の垣根を越えた需要が期待されます。さらに、2030年代に向けては「免疫社会」を支える戦略的素材として、世界中での導入が加速する見通しです。
