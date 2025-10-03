「1日1組」でゆっくりとお別れの時間を過ごせるセレモニー『家族葬のファミーユ船橋海神ホール』がオープン～京成本線「海神駅」から徒歩圏内の好立地～
株式会社きずなホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 グループCEO：中道 康彰）グループの中核事業会社である株式会社家族葬のファミーユ（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡崎 仁美）は、2025年10月10日（金）に「家族葬のファミーユ 船橋海神（ふなばしかいじん）ホール」（所在地：千葉県船橋市海神）」をオープンします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331057&id=bodyimage1】
（ホール外観イメージ）「1日1組」スタイルで家族だんらん、ゆっくりと過ごせる
このたび、船橋市内で5店舗目となる新ホール「家族葬のファミーユ 船橋海神ホール」がオープンします。
場所は京成本線「海神駅」から徒歩圏内で、東京と千葉を結ぶ主要路線である千葉街道（国道14号線）に面したアクセス至便の環境です。
既存の「ファミーユ西船橋ホール（2004年開業）」、「ファミーユ船橋宮本ホール（2021年開業）」からそれぞれ車で約10分程度のほぼ中間に位置し、このエリアの生活者に新たな選択肢を提供します。
ホール外観は、シンプルで明るいホワイトカラーで統一しました。ホール内は、式場を中心にロビーや会食スペースを配置し、参列者が自然に集える設計です。
引き戸のパーテーションによって空間を調整できますので、会葬者数に合わせて柔軟に対応することが可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331057&id=bodyimage2】
（地図）船橋市内のファミーユホールは累計5店舗の展開となる
■「家族葬のファミーユ 船橋海神ホール」概要
所在地：千葉県船橋市海神6丁目11-10
建物構造：木造
敷地面積：694.47平米
建築面積：190.92平米
駐車場：12台
施設内容：式場21席、会食室18席、遺族控室2室、導師控室、安置室
アクセス：＜電車＞ 京成本線「海神駅」から徒歩約5分
＜ 車 ＞ 京葉道路「原木I.C.」から約3km
URL：https://www.famille-kazokusou.com/search_area/chiba/funabashishi/post-1706.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331057&id=bodyimage3】
■会社概要
株式会社家族葬のファミーユ
【設立】 2000年7月
【代表】 代表取締役社長 岡崎 仁美
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.famille-kazokusou.com/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 中道 康彰
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場:9628）のグループ会社です
