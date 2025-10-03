中古ゴルフショップ「ゴルフドゥ！」24店舗で「新品クラブお買替えキャンペーン」を10/11（土）～26（日）に開催 下取査定UPで新品クラブが一段とお求めやすく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331052&id=bodyimage1】
株式会社ゴルフ・ドゥ（本社：さいたま市 代表取締役社長：佐久間功）は、「新品クラブお買替えキャンペーン」を2025年10月11日（土）～26日（日）に、関東1都5県、兵庫県、九州4県にある「ゴルフドゥ！」24店舗において開催いたします。下取りの査定アップによりお買替えのお得度がパワーアップ。新品クラブが一段とお求めやすくなります。
【URL】https://www.golfdo.com/news/detail?id=442
■キャンペーン 概要
企画名：新品クラブお買替えキャンペーン
期間 ：2025年10月11日（土）～26日（日）
特典 ：１．新品クラブにお買替えで買取査定15％UP
２．特典1で買取査定が付かない場合、お引取り1点につき100ポイント進呈
３．絆シールをお求めいただくと同色のシールを1枚プレゼント
＜注意事項＞
（1） 買取査定UPは他の買取特典・サービスとの併用はできません。
（2） Sランク、単品アイアンは買取査定UPの対象外です。
（3） 特典１はご購入の新品クラブと下取りのクラブアイテムが異なる場合でも対象となります。
（4） 特典２でお引取りをしたゴルフクラブは、メンテナンス後に販売させていただく場合がございます。
（5） 特典３の絆シールに割引券プレゼントはございません。
（6） 「ゴルフドゥ！オンラインショップ」は対象外です。
■実施店
（茨城県） 水戸店
（栃木県） 宇都宮鶴田店（Ｎ）
（埼玉県） 大宮丸ヶ崎店、新大宮バイパス浦和店、さいたま三室店（Ｎ）、川越店（Ｎ）、草加店、深谷店
（千葉県） グローボ蘇我店（Ｎ）、柏店、成田美郷台店
（東京都） 環七練馬店、花小金井店、多摩ニュータウン店、横浜町田インター店、昭島武蔵野店（Ｎ）
（神奈川県）厚木店
（兵庫県） イオンタウン加古川店
（福岡県） 福岡有田店、春日店
（佐賀県） 佐賀北店
（熊本県） 熊本南店、菊陽バイパス店
（大分県） 東大分店
※無印は「ゴルフドゥ！」、（Ｎ）は「ゴルフドゥ！NEXT」です。
株式会社ゴルフ・ドゥについて
株式会社ゴルフ・ドゥは、ゴルフがより身近なスポーツになることを目指し、「ゴルフドゥ！」直営店、同FC本部、ECサイト「ゴルフドゥ！オンラインショップ（https://www.golfdo.com/）」および「ゴルフウェアユーズド（https://www.golfwear-used.shop/sell/ ）」、「DODO GOLF（https://dodogolf.golfdo.com/ ）」の運営を行っています。店舗ではスタッフがクラブの重量、全長、バランスを実測して商品を徹底チェックし、お客様にとってベストとなるようなサービスを提供しています。
配信元企業：株式会社ゴルフ・ドゥ
株式会社ゴルフ・ドゥ（本社：さいたま市 代表取締役社長：佐久間功）は、「新品クラブお買替えキャンペーン」を2025年10月11日（土）～26日（日）に、関東1都5県、兵庫県、九州4県にある「ゴルフドゥ！」24店舗において開催いたします。下取りの査定アップによりお買替えのお得度がパワーアップ。新品クラブが一段とお求めやすくなります。
【URL】https://www.golfdo.com/news/detail?id=442
■キャンペーン 概要
企画名：新品クラブお買替えキャンペーン
期間 ：2025年10月11日（土）～26日（日）
特典 ：１．新品クラブにお買替えで買取査定15％UP
２．特典1で買取査定が付かない場合、お引取り1点につき100ポイント進呈
３．絆シールをお求めいただくと同色のシールを1枚プレゼント
＜注意事項＞
（1） 買取査定UPは他の買取特典・サービスとの併用はできません。
（2） Sランク、単品アイアンは買取査定UPの対象外です。
（3） 特典１はご購入の新品クラブと下取りのクラブアイテムが異なる場合でも対象となります。
（4） 特典２でお引取りをしたゴルフクラブは、メンテナンス後に販売させていただく場合がございます。
（5） 特典３の絆シールに割引券プレゼントはございません。
（6） 「ゴルフドゥ！オンラインショップ」は対象外です。
■実施店
（茨城県） 水戸店
（栃木県） 宇都宮鶴田店（Ｎ）
（埼玉県） 大宮丸ヶ崎店、新大宮バイパス浦和店、さいたま三室店（Ｎ）、川越店（Ｎ）、草加店、深谷店
（千葉県） グローボ蘇我店（Ｎ）、柏店、成田美郷台店
（東京都） 環七練馬店、花小金井店、多摩ニュータウン店、横浜町田インター店、昭島武蔵野店（Ｎ）
（神奈川県）厚木店
（兵庫県） イオンタウン加古川店
（福岡県） 福岡有田店、春日店
（佐賀県） 佐賀北店
（熊本県） 熊本南店、菊陽バイパス店
（大分県） 東大分店
※無印は「ゴルフドゥ！」、（Ｎ）は「ゴルフドゥ！NEXT」です。
株式会社ゴルフ・ドゥについて
株式会社ゴルフ・ドゥは、ゴルフがより身近なスポーツになることを目指し、「ゴルフドゥ！」直営店、同FC本部、ECサイト「ゴルフドゥ！オンラインショップ（https://www.golfdo.com/）」および「ゴルフウェアユーズド（https://www.golfwear-used.shop/sell/ ）」、「DODO GOLF（https://dodogolf.golfdo.com/ ）」の運営を行っています。店舗ではスタッフがクラブの重量、全長、バランスを実測して商品を徹底チェックし、お客様にとってベストとなるようなサービスを提供しています。
配信元企業：株式会社ゴルフ・ドゥ
プレスリリース詳細へ