BODYMAKERの直営サイトが9月25日（木）よりリニューアル さらにお買物しやすいお客様ファーストに！
日本発のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）を製造から販売まで行なっている
BODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長渕 翔）よりお知らせです。
BODYMAKERは、直営サイトリニューアルを発表！9月25日（金）より公開を開始した。
さらにお買物しやすいお客様ファーストなサイトに進化した。見やすく探しやすいカテゴリー。整理された画面など、お客様がほしい商品へすぐにたどり着けるため、離脱も防げる。
増え続けるスマホユーザーに向けても、シンプルなレイアウトで見やすく文字も大きくしている。
もちろん商品の特徴をよりわかりやすく伝えるため動画も掲載。
BODYMAKERは「格闘技から生まれたスポーツブランド」をキャッチに展開しているブランドだが、「どんな競技にもアスリートを支えるトレーニングがある」をベースに各競技のトレーニングアイテムを強化・拡大。また、お支払い方法もPayPay、amazon payも利用可能になった。
これを機に今まで以上、お客様に時間をかけず、お買い物を楽しんでいただきたい。ぜひご覧ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331024&id=bodyimage1】
見やすく探しやすいトレーニング用品別、競技別のカテゴリー
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331024&id=bodyimage2】
リニューアルした直営サイト
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331024&id=bodyimage3】
