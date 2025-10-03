レポートオーシャン株式会社プレスリリース日本サービスとして銀行（BaaS）市場はフィンテック革新とデジタルバンキング変革を原動力として2033年までに12億5330万米ドルに急成長すると予測されている
日本サービスとして銀行（BaaS）市場は2024年に2億8568万米ドルの規模に達し、2025年から2033年までの予測期間において年平均成長率（CAGR）16.71％で拡大し、2033年までに12億5330万米ドルに急増すると予測されている。バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）は、認可を受けた銀行や金融機関がAPI（アプリケーション・プログラミング・インターフェース）を通じて、フィンテック企業、非銀行企業、その他の第三者事業者にコアバンキング機能を提供することを可能にし、より連携した効率的な金融エコシステムの構築を促進する。
サービスとして銀行（BaaS）とは、認可を受けた銀行や金融機関が、API（応用プログラミングインターフェース）を通じてコアバンキングサービスを第三者企業、フィンテック企業、非銀行企業に提供する金融エコシステムです。
市場のダイナミクス
日本におけるBaaSの成長は、オープンバンキングの取り組みの採用が増加していることによって大きく推進されています。 オープンバンキングにより、銀行とサードパーティのプロバイダー間で安全で透明なデータ共有が可能になり、企業は金融サービスを多様なアプリケーションにシームレスに統合することができます。 これにより、複雑な内部銀行システムを必要とせずに、顧客中心の銀行ソリューションの作成が促進されます。 これらの要因は、政府の規制を支持し、イノベーションに焦点を当てることと相まって、金融サービスのアクセシビリティと多様性を高め、日本全体でのBaaSの採用を加速させます。
市場の成長を制限する課題
堅調な需要にもかかわらず、日本サービスとして銀行（BaaS）市場は、サイバーセキュリティの脅威の増加からのハードルに直面しています。 金融機関を標的としたサイバー攻撃の増加により、顧客情報が侵害され、デジタルバンキングサービスへの信頼が脅かされています。 不十分なサーバーセキュリティ、不十分な認証メカニズム、および無効なデータストレージは、リスクを悪化させ、運用上の中断、財務上の損失、および企業と消費者の間でBaaSプラットフォームを採用することに消極的になる可能性があります。 これらのセキュリティ上の懸念は、予測期間を通じて市場の拡大に挑戦し続けています。
市場機会
BaaSの採用の急増は、市場成長のための重要な機会を提供します。 BaaSを活用する企業は、コストを削減し、複雑な銀行インフラを維持する必要性を排除し、革新的な金融ソリューションの迅速な展開を可能にすることができます。 BaaSプラットフォームの柔軟性と拡張性により、企業はサービス提供を拡大しながら顧客体験を向上させることができます。 日本電気株式会社のジャパンアセットマネジメント株式会社の過半数の株式を取得するなどの戦略的パートナーシップ 資産運用のノウハウと高度なAI技術を組み合わせて付加価値サービスを提供し、日本の市場モメンタムをさらに高める可能性を示しています。
主要企業のリスト：
● GMO Payment Gateway Inc.
● NTT DATA Corporation
● PayPay Corporation
● Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
