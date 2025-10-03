レポートオーシャン株式会社プレスリリース日本サービスとして銀行（BaaS）市場はフィンテック革新とデジタルバンキング変革を原動力として2033年までに12億5330万米ドルに急成長すると予測されている

レポートオーシャン株式会社プレスリリース日本サービスとして銀行（BaaS）市場はフィンテック革新とデジタルバンキング変革を原動力として2033年までに12億5330万米ドルに急成長すると予測されている