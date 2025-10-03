AIを活用して過密動物保護施設と闘う - 「CALL A PET」が世界動物の日に始動

ボン、ドイツ、, 2025年10月2日 /PRNewswire/ -- 10月4日の「世界動物の日」に、ドイツ動物保護連盟（Deutscher Tierschutzbund）はPhilipp und Keuntjeとともに革新的なホットライン「CALL A PET」を開設します。

人工知能を活用し、保護動物に声を与えます。動物の性格や好きなもの、癖などを里親候補に対して電話で説明することも可能です。この制度は、外見による偏見を克服し、動物たちが本当にふさわしい終の棲家を見つけるのに役立ちます。

「美しい毛並みや大きな目は、動物の性格を語るものではありません」とドイツ動物保護連盟のスポークスパーソンのレア・シュミッツは話しています。アピニオ（Appinio）の最近の調査によると、96％の人がペットを選ぶ際、主に外見を見ていることが分かっています。そのため相性が悪いことも多く、シェルターが過密状態になっています。「CALL A PET」では、焦点をそれぞれの動物の個性に移しています。

このシステムは、メルンの動物保護施設の管理人が作成した詳細なプロファイルに基づいています。電話をすると、犬のヘクター、犬のジョーカー、猫のサイモンとリアルな会話ができます。動物からの返答はバックグラウンドで分析され、互換性をチェックが行われます。相性が良ければ、シェルターでの面会が手配されます。

「AIは単なるギミックではなく、現実的な問題の解決に役立ちます」と技術開発を主導したルーカス・バウシュは話しています。このキャンペーンは、ソーシャルメディアとインフルエンサーによって支えられています。

動物に直接電話する：

ヘクター：+49 40 74302822 - 強い、かわいい、忠実、知らない人には用心深い

サイモン：+49 40 74302489 - 用心深い「保安官」、気に入った相手には一目置く

ジョーカー：+49 40 74302173 - 好奇心旺盛、活発、一度信頼すると忠実

動物たちが話す言語はドイツ語ですが、他の言語にも反応します。通常の通話料金が適用されます。オンラインで動物たちと触れ合うことも可能です。

ドイツ動物保護連盟によるドイツ語による詳細なプレスリリース、キービジュアル、動物の肖像画と写真、声明文付き動画、バックグラウンド情報は、こちらから入手可能なメディアキットに含まれています：https://ots.de/qhKEcD ｜パスワード：Tierschutz!

詳しくは、10月4日以降にこちらから入手可能です：www.callapet.de

- 写真はAPで入手可能です -

メルンの動物保護施設での面談、動画・写真撮影の予約はこちらまで：presse@tierschutzbund.de, +49 228 60496-24.

（日本語リリース：クライアント提供）

