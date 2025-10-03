¤ê¤ó¤«¤¤Àþ¡ÖÅìµþ¥Æ¥ì¥Ýー¥È±Ø¡×¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ ÆÃÊÌÁõ¾þ³«»Ï
¥È¥è¥¿¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎÓË®É§¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÎ×³¤¹âÂ®Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¾ÁÒ Å´Ìé¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢10·î3Æü(¶â)¤è¤ê¡¢¤ê¤ó¤«¤¤Àþ¡ÖÅìµþ¥Æ¥ì¥Ýー¥È±Ø¡×½Ð¸ýA¤ÎÆÃÊÌÁõ¾þ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤ê¤ó¤«¤¤Àþ¡ÖÅìµþ¥Æ¥ì¥Ýー¥È±Ø¡×½Ð¸ýAÆÃÊÌÁõ¾þ
½Ð¸ýA¤Î³¬ÃÊ¤ª¤è¤Ó¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤ª¤è¤Ó¿·¥¢¥êー¥Ê¡ÖTOYOTA ARENA TOKYO¡×¤Î¥í¥´¡¢¡ÖTOYOTA ARENA TOKYO¡×¤Î³°´Ñ¡¦Æâ´Ñ¼Ì¿¿¤ä¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¥ëー¥¯¡×¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ÇÁõ¾þ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡ÖTOYOTA ARENA TOKYO¡×¤Ë¸þ¤«¤¦±Ø¤ò½Ð¤ë¤È¤¤«¤é¡¢´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÆü¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³«Ëë´ü´Ö¸ÂÄêÁõ¾þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
10·î3Æü(¶â)¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥×B.LEAGUE 2025-26¤Î³«Ëë¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¡ÖÅìµþ¥Æ¥ì¥Ýー¥È±Ø¡×¤Î²þ»¥Æâ¤â¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤ÎÆÃÊÌÁõ¾þ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£º¸¾å¤ÎÊÉÌÌ¹¹ð¤Ï10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃì´¬¤¹¹ð¤Ï10·î6Æü(·î)¤Þ¤Ç·Ç½ÐÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡ÖÅìµþ¥Æ¥ì¥Ýー¥È±Ø¡×¤Ø¤ª±Û¤·¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£TOYOTA ARENA TOKYO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¥¨¥ê¥¢¤ÎÀÄ³¤¤Ë2025Ç¯10·î3Æü(¶â)¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡¢¼¡À¤Âå·¿¥¹¥Ýー¥Ä¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤Î¥Ûー¥à¥¢¥êー¥Ê¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï¤ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¶½¹Ô¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î¶½Ê³¤ä´¶Æ°¤òÁýÉý¤µ¤»¤ë¡Ø°µÅÝÅª¤ÊÌÌÀÑ¤ò¸Ø¤ëLED¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ù¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤´ÑÀïÂÎ¸³¤È¤Ê¤ë¡Ø¾å¼Á¤Ê¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£»ÜÀß¡¦¥µー¥Ó¥¹¡Ù¤Ê¤É¤¬ÆÃÄ§¡£Åìµþ¤«¤é¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥êー¥ÊÊ¸²½¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
TOYOTA ARENA TOKYO¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡§https://www.toyota-arena-tokyo.jp/