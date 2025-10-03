Next Level Aviation(R)、Danny Budding氏をグローバル営業担当上級副社長に任命





フロリダ州ダニアビーチ , 2025年10月3日 /PRNewswire/ -- すべてのBoeingおよびAirbus民間航空機ならびに関連ジェットエンジンプラットフォーム向け中古使用可能部品（USM）のグローバル流通におけるリーダー企業であるNext Level Aviation®（NLA）は、Danny Budding氏をグローバル営業担当上級副社長に任命しました。Budding氏は、エンジニアリング、整備、貨物分野における37年以上の民間航空業界での経験を持ち、その大半をKLM Royal Dutch Airlines のエンジニアリング・メンテナンス部門で様々な役職を歴任し、2018年からは部品取引部長を務めてきた実績から、深いアフターマーケットの専門知識とリーダーシップの実績をNext Level Aviation®にもたらします。

新役職においてBudding氏は、営業・調達担当取締役副社長のMike Dreyer氏と緊密に連携し、NLAのグローバルな営業・調達活動を統括し、今後数年間で事業を大幅に拡大する予定です。

Next Level Aviation®の営業・調達担当取締役副社長であるMike Dreyer氏は「Dannyがチームに加わることを大変嬉しく思います。彼のリーダーシップ、経歴、製品知識はNext Level Aviationにとって大きな戦力となるでしょう」とコメントしています。

グローバル営業担当上級副社長のDanny Budding氏は「航空業界には多くの機会が満ちており、革新、チームワーク、卓越性にコミットするNext Level Aviation®と共にこの新たな章を歩み始めることを心待ちにしています。共に新たな高みへ飛翔しましょう」と述べました。

Next Level Aviation®は、ASA-100認証を取得し、FAA Advisory Circular 00-56Bに準拠したサプライヤーであり、BoeingおよびAirbusの全航空機プラットフォームおよび関連ジェットエンジン向けに、商用航空機/ジェットエンジン用サービス可能部品（USM）を在庫しています。Next Level Aviation®は特に、Boeing 737およびAirbus A320 シリーズ機とその関連ジェットエンジン向けUSMの在庫供給に注力しており、これらは現在世界の商用機フリートの約65%を占めています。2013年3月にJack Gordon、Mike Dreyer、Matt Dreyerによって設立されたNext Level Aviation®は、商用航空機/ジェットエンジン用使用可能部品の世界トップサプライヤーへと成長しました。www.nextlevelaviation.net

