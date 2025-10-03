日販テクシードとラクス、出版社のバックオフィスDXをテーマに共催ウェビナーを開催。 「CONTEO」×「楽楽明細」で印税計算から請求書発行までを効率化。
日販テクシード株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤澤 徹、以下 日販テクシード）は、株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中村 崇則、以下 ラクス）と共催で、出版社のバックオフィス業務におけるDX推進を支援するオンラインセミナーを2025年10月22日（水）に開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331076&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331076&id=bodyimage2】
本セミナーでは、出版業界特有の煩雑な印税計算や請求書発行業務の課題に対し、日販テクシードが提供するクラウド型販売管理システム「CONTEO（コンテオ）」と、ラクスの電子請求書発行システム「楽楽明細」を組み合わせた業務効率化の具体的な手法をご紹介します。
■セミナー概要
セミナー名： 出版社のバックオフィス業務をDX化 - 印税計算から請求書発行まで、クラウドで実現する業務効率化 -
開催日時： 2025年10月22日（水） 12:30～12:55
開催形式： オンライン（Zoomウェビナー）
参加費： 無料
お申込み方法： 以下のURLよりお申込みください。
https://bit.ly/conteo_rakuraku
■このような出版社様におすすめです
・煩雑な印税計算・支払処理に追われている
・請求書の印刷・封入・郵送など、紙の業務にコストと工数がかかっている
・DXの必要性は感じているが、どこから着手すべきか悩んでいる
■本セミナーで学べること
・「CONTEO」による印税計算・支払処理の効率化手法
・請求書/支払通知書データを「楽楽明細」で送付して、紙業務の効率化とコスト削減を実現する方法
・印税計算から請求書/支払通知書までを自動化・効率化する業務プロセスの構築方法
■開催の背景
出版業界では、印税計算や請求書発行、紙帳票の処理など、煩雑なバックオフィス業務が依然として多くの手間とコストを要しています。
本セミナーでは、クラウド型販売管理システム「CONTEO」と電子請求書発行システム「楽楽明細」を組み合わせることで、これらの業務を一元管理・自動化し、業務改革とDX推進を支援します。
■株式会社ラクスについて
ラクスは、クラウドサービスを通じて企業の業務効率化を支援する国内有数のクラウドサービス企業です。「楽楽明細」は、請求書、納品書、支払明細などの帳票を電子発行するクラウド型のシステムで、帳票発行において、印刷・封入・発送の手間をゼロにし、業務効率化とコスト削減を実現します。2024年12月時点で累計導入社数は12,000社を超えています。
■日販テクシード株式会社について
日販テクシードは出版流通ITの仕事を通じて培った高度で幅広い技術力を活かし、様々なお客様のIT課題の解決に努めています。また新しいテクノロジーの価値をいち早くお客様にご提供できるよう研究開発にも注力し、真のテクノロジーサービスカンパニーを目指しています。
◆本件に関するお問合せ
日販テクシード 出版DX事業部
電話：03-5280-7715
メール：shuppan@techeed-inc.com
配信元企業：日販テクシード株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331076&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331076&id=bodyimage2】
本セミナーでは、出版業界特有の煩雑な印税計算や請求書発行業務の課題に対し、日販テクシードが提供するクラウド型販売管理システム「CONTEO（コンテオ）」と、ラクスの電子請求書発行システム「楽楽明細」を組み合わせた業務効率化の具体的な手法をご紹介します。
■セミナー概要
セミナー名： 出版社のバックオフィス業務をDX化 - 印税計算から請求書発行まで、クラウドで実現する業務効率化 -
開催日時： 2025年10月22日（水） 12:30～12:55
開催形式： オンライン（Zoomウェビナー）
参加費： 無料
お申込み方法： 以下のURLよりお申込みください。
https://bit.ly/conteo_rakuraku
■このような出版社様におすすめです
・煩雑な印税計算・支払処理に追われている
・請求書の印刷・封入・郵送など、紙の業務にコストと工数がかかっている
・DXの必要性は感じているが、どこから着手すべきか悩んでいる
■本セミナーで学べること
・「CONTEO」による印税計算・支払処理の効率化手法
・請求書/支払通知書データを「楽楽明細」で送付して、紙業務の効率化とコスト削減を実現する方法
・印税計算から請求書/支払通知書までを自動化・効率化する業務プロセスの構築方法
■開催の背景
出版業界では、印税計算や請求書発行、紙帳票の処理など、煩雑なバックオフィス業務が依然として多くの手間とコストを要しています。
本セミナーでは、クラウド型販売管理システム「CONTEO」と電子請求書発行システム「楽楽明細」を組み合わせることで、これらの業務を一元管理・自動化し、業務改革とDX推進を支援します。
■株式会社ラクスについて
ラクスは、クラウドサービスを通じて企業の業務効率化を支援する国内有数のクラウドサービス企業です。「楽楽明細」は、請求書、納品書、支払明細などの帳票を電子発行するクラウド型のシステムで、帳票発行において、印刷・封入・発送の手間をゼロにし、業務効率化とコスト削減を実現します。2024年12月時点で累計導入社数は12,000社を超えています。
■日販テクシード株式会社について
日販テクシードは出版流通ITの仕事を通じて培った高度で幅広い技術力を活かし、様々なお客様のIT課題の解決に努めています。また新しいテクノロジーの価値をいち早くお客様にご提供できるよう研究開発にも注力し、真のテクノロジーサービスカンパニーを目指しています。
◆本件に関するお問合せ
日販テクシード 出版DX事業部
電話：03-5280-7715
メール：shuppan@techeed-inc.com
配信元企業：日販テクシード株式会社
プレスリリース詳細へ