DX検定シリーズ累計受検者数7.5万人、受検者所属企業1,200社超。 「DXリテラシー標準」等の時代のニーズに対応した「第16回DX検定（TM）」申込 10/1より開始
一般社団法人 日本イノベーション融合学会（IFSJ）および株式会社ネクストエデュケーションシンクは、今、政府・企業・学校が最優先で推進しているデジタル変革の実現に向け、全ての社会人・企業人が「DXやAX活用を推進できる人財」を目指すために、リスキリングや研修用途として役立つ検定、「DX検定（TM）」シリーズを2018年より開催しています。
この度、次回第16回「DX検定（TM）」の申込が開始されました。
＜申込期間＞2025年10月1日（水）12時～2026年1月6日（火）12時
＜受検日＞法人：2026/1/22 （木）／個人：2026/2/15 （日）
なお「DX検定（TM）」シリーズの累計受検者数は、累計で7.5万人を超え、【受検者の所属企業】も1,200社を超える実績となりました。
（ https://www.nextet.net/dxkentei/companylist/ ）
※株式会社ネクストエデュケーションシンクは、本検定の事務局を運営しております。
＜内容＞
政府は「デジタル社会の実現に向けた重点計画」を2025年6月に閣議決定。AI活用や官民データ連携の強化を柱に、社会全体のデジタル変革を推進しています。
また、IPA（独立行政法人情報処理推進機構）の「DX動向2025」では、日米独の企業を比較調査し、日本企業におけるDX「人材」育成のさらなる強化が必要であると訴えています。
このように国を挙げて「DX人材」の育成が急務となっている今、2018年より回を重ね、今回第16回の実施となる「DX検定（TM）」が注目されています。
この「ＤＸ検定（ＴＭ）」は、デジタル・トランスフォーメーション（DX）時代の社会の発展・ビジネス全般に必要な、新しい社会・企業をリードするDX人財として理解すべき先端IT技術トレンドと、ビジネストレンドの用語知識を幅広く問う、【DXリテラシー】全般（12分野）を60分で効果的に可視化できるオンライン検定です。技術者の方々にも必要な、新時代のDX・生成AI活用実践の為の最新知識が全体的に身につきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331066&id=bodyimage1】
企業にとって「DX」は、今や競争力維持、効率化、顧客満足度向上、新たなビジネスチャンスの追求など、現代ビジネスにおいて不可欠な要素であり、DXへの投資と戦略的な取り組みは、長期的な成功に向けた重要な一歩と言えます。
また、このように社会環境・ビジネス環境の大きな変化に対応するために、企業・組織を中心に社会全体のデジタル変革が加速するいま、すべての年代のビジネスパーソンが学び続けていくこと（リスキリング）が求められています。
とくにIT分野のビジネスには、クラウド、セキュリティ、 AI 、 IoT 、ロボット、 ビッグデータ等が必要とされる顧客・社会の様々なニーズを把握し、提案の一次対応ができるまでの最新のIT知識・キーワードとデジタルビジネストレンドの全体観を理解し、スピード感あるビジネス展開を加速することが不可欠となっています。
本検定では、その最新知識の有無を可視化し、また受検をきっかけに新時代のDX知識全般を学ぶことによって、顧客との会話がよりスピーディーになるなど、これからのデジタル・トランスフォーメーションの時代に、先見性をもって生き抜くことができる技術者IT人財、営業人財、ビジネス人財を目指すことができます。
この度、第16回「DX検定（TM）」の受検申込日時が発表されましたのでご案内します。
＜申込期間＞
2025年10月1日（水）12時～2026年1月6日（火）12時
この度、次回第16回「DX検定（TM）」の申込が開始されました。
＜申込期間＞2025年10月1日（水）12時～2026年1月6日（火）12時
＜受検日＞法人：2026/1/22 （木）／個人：2026/2/15 （日）
なお「DX検定（TM）」シリーズの累計受検者数は、累計で7.5万人を超え、【受検者の所属企業】も1,200社を超える実績となりました。
（ https://www.nextet.net/dxkentei/companylist/ ）
※株式会社ネクストエデュケーションシンクは、本検定の事務局を運営しております。
＜内容＞
政府は「デジタル社会の実現に向けた重点計画」を2025年6月に閣議決定。AI活用や官民データ連携の強化を柱に、社会全体のデジタル変革を推進しています。
また、IPA（独立行政法人情報処理推進機構）の「DX動向2025」では、日米独の企業を比較調査し、日本企業におけるDX「人材」育成のさらなる強化が必要であると訴えています。
このように国を挙げて「DX人材」の育成が急務となっている今、2018年より回を重ね、今回第16回の実施となる「DX検定（TM）」が注目されています。
この「ＤＸ検定（ＴＭ）」は、デジタル・トランスフォーメーション（DX）時代の社会の発展・ビジネス全般に必要な、新しい社会・企業をリードするDX人財として理解すべき先端IT技術トレンドと、ビジネストレンドの用語知識を幅広く問う、【DXリテラシー】全般（12分野）を60分で効果的に可視化できるオンライン検定です。技術者の方々にも必要な、新時代のDX・生成AI活用実践の為の最新知識が全体的に身につきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331066&id=bodyimage1】
企業にとって「DX」は、今や競争力維持、効率化、顧客満足度向上、新たなビジネスチャンスの追求など、現代ビジネスにおいて不可欠な要素であり、DXへの投資と戦略的な取り組みは、長期的な成功に向けた重要な一歩と言えます。
また、このように社会環境・ビジネス環境の大きな変化に対応するために、企業・組織を中心に社会全体のデジタル変革が加速するいま、すべての年代のビジネスパーソンが学び続けていくこと（リスキリング）が求められています。
とくにIT分野のビジネスには、クラウド、セキュリティ、 AI 、 IoT 、ロボット、 ビッグデータ等が必要とされる顧客・社会の様々なニーズを把握し、提案の一次対応ができるまでの最新のIT知識・キーワードとデジタルビジネストレンドの全体観を理解し、スピード感あるビジネス展開を加速することが不可欠となっています。
本検定では、その最新知識の有無を可視化し、また受検をきっかけに新時代のDX知識全般を学ぶことによって、顧客との会話がよりスピーディーになるなど、これからのデジタル・トランスフォーメーションの時代に、先見性をもって生き抜くことができる技術者IT人財、営業人財、ビジネス人財を目指すことができます。
この度、第16回「DX検定（TM）」の受検申込日時が発表されましたのでご案内します。
＜申込期間＞
2025年10月1日（水）12時～2026年1月6日（火）12時