第15回全国運動会まであと40日 ― 公式車両出発式を広州で開催

中国・広州、2025年10月2日 / PRNewswire / ― 9月30日、中華人民共和国第15回全国運動会、第12回全国障害者運動会、第9回全国スペシャル・オリンピックの開幕を40日後に控え、「第15回全国運動会公式車両出発式」が広州港南沙自動車ターミナルにて開催されました。

式典には、GAC INTERNATIONALの王順勝副総裁、広州港南沙自動車ターミナル有限公司の趙沛腊副総経理らが出席し、この重要な瞬間を共に見届けました。ターミナルでは、出発を待つE9 PHEVやHYPTEC HTの車両が「GAC」のロゴを形作るように配置され、壮観な光景が演出されました。王氏が旗を振って出発を宣言すると、公式車両365台が次々と船に積み込まれ、出航に備えた最終準備が整いました。

今回のパートナーシップにおいて、GACは自動車技術分野での革新的な強みを活かし、広東・香港・マカオ各地で行われる大会に向けて包括的かつ高品質な車両サポートを展開します。多様なパワートレインを備えたモデルから、フラッグシップ技術車、ベストセラー車種、ファミリー向けモデルに至るまで幅広いラインナップを投入し、大会期間中のあらゆるシーンに応える多彩でスマートなモビリティ環境を実現します。

香港・マカオの会場には、公式車両として右ハンドル仕様の特別モデルが配備さ、GAC E9が185台、HYPTEC HTが180台用意されています。その内訳として、マカオ会場にはE9 PHEVインテリジェント新エネルギーMPVを95台、香港会場にはE9 PHEVを90台とHYPTEC HT高級スマート電動SUVを180台提供します。

国慶節を前に、粤港澳大湾区を代表する企業であるGACは、国家戦略に沿って社会的責任を果たしながら、「第15回全国運動会 公用車両出発式」を開催し、中華人民共和国建国76周年を盛大に祝いました。





（日本語リリース：クライアント提供）

