ブロキーズ、ワンダーフェスティバル2025で新カテゴリー「ブロキーズ・ウィールズ」を新発表、複数の新プラモデルキットを展示

上海、2025年10月2日 /PRNewswire/ -- ワンダーフェスティバル2025（WF2025）にて、キャラクタープラモデルブランドのブロキーズは、新カテゴリー「ブロキーズ・ウィールズ」を発表すると共に、テラベンチャー、ファンタスティクスQ、セレンディピティ・エディション という3つの新モデルキットシリーズを公開しました。さらに、40を超える新作プラモデルを展示し、同イベントで最大の注目を集める企業となりました。





ブロキーズ・ウィールズは、1:64スケールの小型組み立てプラモデルカーに新しいアイディアをもたらす商品です。特許取得済みの材質、グローバルIPとのコラボ、そして「組み立てやすさとカスタマイズのしやすさ」を両立したデザインにより、ブロキーズは組み立てて遊べて、自由に改造できるプラモデルカーの新しいスタンダードを作る商品となっています。初公開の製品であるトランスフォーマーCシリーズ、バットマンEシリーズ、そしてブロキーズのオリジナルビークルシリーズは、展示会で大きな注目を集めました。

テラベンチャーは、ブロキーズが新発売した動物のプラモデルシリーズで、10代の若者やプラモ愛好家を対象としています。伝説的また珍しい動物に焦点を当て、組み立ての楽しさ、関節可動性、キャラクター収集性を組み合わせています。

WF2025において、ブロキーズは世界的に有名なIP「ジュラシック・ワールド」とコラボした初のテラベンチャー恐竜シリーズを公開しました。精密なサイズ感、とてもリアルな生物学的手触り、9～11か所の可動部を備え、動きと美しさを両立させ、映画での動きを鮮やかに再現します。これにより、プレイヤーは象徴的な映画のシーンを再現し、ミニチュア版の「恐竜捕獲アドベンチャー」に没入することができます。

ファンタスティクスQシリーズは、エヴァンゲリオンなどの人気IPをコンパクトかつ愛らしくしたもので、アニメやゲームファンに響く豊かな表現を特徴としています。一方、セレンディピティ・エディションは、ダイナミックなポーズとカスタマイズに重点を置き、14cmのMJD（メカニカル・ジョインテッド・ドール）ボディに19の可動部位を導入しました。衣装の互換性により、プレイヤーが自由に着せ替えを楽しむことができるのは、初音ミクなどのシリーズのコレクターに人気のポイントとなっています。

ブロキーズは、ウルトラマンやナルトなどの主要IPで40以上のモデルキットを展示しました。これらの製品は、チャンピオン、レジェンド、ダードゥースなど複数のシリーズを網羅し、ブロキーズの研究開発能力とグローバルIPに対する深い理解を表しています。特に、世界のクリエイターによる優れた作品を集めたBFCクリエーションの特別展示は、ブロキーズの世界的な影響力とプラモデル産業におけるコミュニティ主導のイノベーションをはっきり示すものとなりました。

「普遍的な魅力、段階的な価格設定、グローバルな推進」という戦略を推進することで、ブロキーズは中国のプラモデル産業の進化をリードし、その楽しさを伝え続けます。

