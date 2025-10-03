【トレイルラン】ルクタス初の非営利ツアー、マレーシアby UTMBで完走率93%と大成功
株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）の海外スポーツツアーサポートブランド「LUC＋Adventures」（ルクタスアドベンチャーズ。以下、ルクタス）は、2025年9月25日から29日までの5日間にわたり、マレーシアで開催されたトレイルランニングレース「Malaysia by UTMB」の再チャレンジ応援ツアーを行い、完走率93%と素晴らしい成績で終えました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331062&id=bodyimage1】
レースは、マレーシアの中央部に位置するタイピン（Taiping）を舞台に開催。「雨城」という愛称を持つ都市で、同国有数のリゾート地・ペナン島の空港から、車なら1時間半ほどでアクセスできます。
熱帯雨林のジャングルの中を駆け抜けるタフなコースで、メインとなる100kmをはじめ、50km、25kmのほか、短距離のバーティカルなど多彩なカテゴリーが行われました。
メインレースの100kmでは、選手はツアーの送迎サポートで空港から現地入り。手早くエントリーを済ませると、スタート会場から徒歩10分のノボテルホテルで仮眠を取り、深夜3時のスタートに備えました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331062&id=bodyimage2】
ジャングルの木陰でも厳しい暑さが、多くのランナーから体力を奪い続けていきました。あまりの暑さに、ルクタススタッフの控えるエイドステーションで、動けなくなり、大休止せざるを得ないランナーもいました。
エイドや川でしっかり体を冷やすなどの工夫で暑さをしのいだ選手たち。終盤に現れる激坂を登り切り、感動のゴールを迎えました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331062&id=bodyimage3】
レース翌日、希望者は世界遺産の街 ペナン島のジョージタウンで観光を満喫。その後、空港までお送りして無事に全員が帰国の途につきました。
本ツアーは、2025年6月に開催された日本初となるBy UTMBレース『Kaga Spa Trail Endurance 100 By UTMB」でリタイアとなり、主催者から提供された出走権で「Malaysia by UTMB」に参加するランナーを応援するために企画されました。宿泊ホテルの実費相当額以外の基本的ツアーサービスはルクタスが無償で提供いたしました。
ツアー開催にあたり、運営資金を募るクラウドファンディングを実施いたしました。ご支援いただいた皆さま、リターン提供でご協力いただいた皆さま、運営に携わってくださった関係者の皆さまを含めまして、改めてお礼申し上げます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331062&id=bodyimage4】
＜関連ページ＞
■Malaysia Ultra Trail by UTMB ― 公式サイト
https://malaysia.utmb.world/
■ルクタスアドベンチャーズ ― 2025 Malaysia Ultra Trail by UTMB再チャレンジ応援ツアー
https://tabirun.run/tour/2025-malaysia-ultra-trail-by-utmb/
■クラウドファンディングページ―「Malaysia By UTMB 再チャレンジ応援ツアー」を非営利で運営したい
https://camp-fire.jp/projects/865619/view
＜トレイルランニングレース UTMB／By UTMBについて＞
『UTMB』は、ヨーロッパアルプスの最高峰・モンブランを舞台とする世界最高峰のトレイルランニングレース。世界各地で開催される「By UTMB」シリーズのレースに参加し、「ランニングストーン」を獲得してUTMBの出場資格を得るべく世界各国でランナーたちが挑戦を続けております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331062&id=bodyimage1】
レースは、マレーシアの中央部に位置するタイピン（Taiping）を舞台に開催。「雨城」という愛称を持つ都市で、同国有数のリゾート地・ペナン島の空港から、車なら1時間半ほどでアクセスできます。
熱帯雨林のジャングルの中を駆け抜けるタフなコースで、メインとなる100kmをはじめ、50km、25kmのほか、短距離のバーティカルなど多彩なカテゴリーが行われました。
メインレースの100kmでは、選手はツアーの送迎サポートで空港から現地入り。手早くエントリーを済ませると、スタート会場から徒歩10分のノボテルホテルで仮眠を取り、深夜3時のスタートに備えました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331062&id=bodyimage2】
ジャングルの木陰でも厳しい暑さが、多くのランナーから体力を奪い続けていきました。あまりの暑さに、ルクタススタッフの控えるエイドステーションで、動けなくなり、大休止せざるを得ないランナーもいました。
エイドや川でしっかり体を冷やすなどの工夫で暑さをしのいだ選手たち。終盤に現れる激坂を登り切り、感動のゴールを迎えました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331062&id=bodyimage3】
レース翌日、希望者は世界遺産の街 ペナン島のジョージタウンで観光を満喫。その後、空港までお送りして無事に全員が帰国の途につきました。
本ツアーは、2025年6月に開催された日本初となるBy UTMBレース『Kaga Spa Trail Endurance 100 By UTMB」でリタイアとなり、主催者から提供された出走権で「Malaysia by UTMB」に参加するランナーを応援するために企画されました。宿泊ホテルの実費相当額以外の基本的ツアーサービスはルクタスが無償で提供いたしました。
ツアー開催にあたり、運営資金を募るクラウドファンディングを実施いたしました。ご支援いただいた皆さま、リターン提供でご協力いただいた皆さま、運営に携わってくださった関係者の皆さまを含めまして、改めてお礼申し上げます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331062&id=bodyimage4】
＜関連ページ＞
■Malaysia Ultra Trail by UTMB ― 公式サイト
https://malaysia.utmb.world/
■ルクタスアドベンチャーズ ― 2025 Malaysia Ultra Trail by UTMB再チャレンジ応援ツアー
https://tabirun.run/tour/2025-malaysia-ultra-trail-by-utmb/
■クラウドファンディングページ―「Malaysia By UTMB 再チャレンジ応援ツアー」を非営利で運営したい
https://camp-fire.jp/projects/865619/view
＜トレイルランニングレース UTMB／By UTMBについて＞
『UTMB』は、ヨーロッパアルプスの最高峰・モンブランを舞台とする世界最高峰のトレイルランニングレース。世界各地で開催される「By UTMB」シリーズのレースに参加し、「ランニングストーン」を獲得してUTMBの出場資格を得るべく世界各国でランナーたちが挑戦を続けております。