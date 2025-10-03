CCTV4：満月の下で伝統と調和が織りなす世界へ、CMG主催の2025年中秋節ガラ

北京、2025年10月3日/PRNewswire/ -- 今年の中秋節ガラは、中国南西部の徳陽市で開催されます。この街は、古代の伝統とハイテクな未来へのビジョンが融合する街です。



Heritage and Harmony Beneath the Full Moon ：The World Is Invited to the CMG 2025 Mid-Autumn Festival Gala



四川省の美しい自然に囲まれた徳陽で、ガラ公演では、中秋祭の伝統的なテーマである「故郷への思い」や「家族団欒」を表現した、新旧の楽曲が披露されます。また、日中戦争・第二次世界大戦における日本の侵略に対する中国人民の勝利から80周年を記念し、「五月花」「時の流れ」「バラ色の人生」といった懐メロを演奏することで、平和への願いと明るい未来への希望という、人類共通の思いを表現します。さらに、グラミー賞受賞バンド「Time for Three」と中国の歌手Jike Junyi（吉克隽逸）氏が、「月代表我的心」とベン・E・キングの「スタンド・バイ・ミー」を融合させた斬新なパフォーマンスで、音楽が世界を繋ぐ力を見せつけます。

現代の製造業の中心地であり、古代蜀国の文化や神秘的な三星堆遺跡への玄関口でもある徳陽は、伝統と革新が共存し、互いに高め合う場所です。ガラ公演では、この調和を象徴するプログラムとして、ロボットが三星堆博物館を案内し、展示物と対話することで、中国のスマート製造技術と古代文明との交流を表現します。

2025年CMG中秋節ガラは、10月6日午後8時（北京時間）より全世界で放送されます。

