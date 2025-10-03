毎年大好評！PLAZAの『PEANUTS』プロモーション、10月6日(月)よりPLAZA オンラインストア先行予約スタート！オンラインストア限定アイテム＆ノベルティプレゼントにも注目

　株式会社スタイリングライフ・ホールディングス　プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区)は、2025年10月10日(金)～10月29日(水)の期間、全国のPLAZA・MINiPLAにて、人気キャラクター『PEANUTS(ピーナッツ)』のPLAZAオリジナルアイテムを展開するプロモーション「SNOOPY IS THE CHERRY ON TOP!(スヌーピー イズ ザ チェリー オン トップ！)」を開催。全国のPLAZA・MINiPLA(店舗)での展開開始に先駆けて、10月6日(月)AM10:00よりPLAZAのECサイト「PLAZA オンラインストア」にて、プロモーションアイテムの先行予約受付および、PLAZA オンラインストア限定ノベルティ「オリジナルキーチェーン」(非売品)のプレゼントを同時スタートします。



PLAZA オンラインストア限定アイテム(一部)　右上から時計回りに　ラッセルホブス 電動ミル 8,250円(税込)、ポーチ3個セット 4,070円(税込)、ロルバーン ポケット付きメモ L チェリー 1,210円(税込)


　今年も全国のPLAZA・MINiPLAで大人気『PEANUTS』のプロモーションがスタートします。



　1950年のコミック連載開始以来、75年もの長い間世界中から愛され続けてきた「PEANUTS」。日常の小さな出来事もユーモアや感動にあふれて描かれているPEANUTSのコミックの世界のように、“何気ない毎日もスヌーピーと一緒なら、より素敵な一日になる！”というメッセージを込めて、毎日のさまざまなシーンで使える、PLAZAオリジナルのライフスタイルアイテムを展開します。PLAZA オンラインストア限定アイテムもお見逃しなく！



　なおPLAZA オンラインストアでは、10月6日(月)AM10:00より、プロモーションアイテムの先行予約受付を開始します。さらに！8,000円(税込)以上のご注文でPLAZA オンラインストア限定ノベルティ「オリジナルキーチェーン」(非売品)のプレゼントも同時スタート！ぜひこの機会に、オンラインストアでのお買い物をお楽しみください。




PLAZA オンラインストア限定！「オリジナルキーチェーン」(非売品)プレゼント

▶キャンペーンお知らせページ：https://www.plazastyle.com/shop/e/ePN251006/



※2025年10月6日(月)10:00以降にログインされたご注文が対象(ゲスト購入は対象外)です。


※条件額以上のご注文1件につき、ノベルティを1点プレゼントします。


※数量限定、なくなり次第終了です。


※複数のご注文を合算することや、ご注文完了後にプレゼントを適用することはできません。


※「PEANUTS」関連アイテム以外のご注文も対象です。


※PLAZA オンラインストア限定の企画です。





● プロモーション情報



「SNOOPY IS THE CHERRY ON TOP!」



期間：2025年10月10日(金)～10月29日(水)


※10月6日(月)AM10:00～ オンラインストア先行予約開始



プロモーション特設ページ：


https://www.plazastyle.com/contents/peanuts2025/?press=pnt251003



● 参考：「ピーナッツ」とは

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。



※全国のPLAZA・MINiPLAでは2025年10月10日(金)発売です(一部アイテムを除く)。 また、所定の期間中はお取り置き・お取り寄せを承っておりません。


※一部店舗では発売が遅れる場合があります。


※取扱いアイテムは店舗により異なる場合があります。


※本プロモーションはPLAZA OUTLET(全店)では開催いたしません。


※オンラインストア先行予約でご注文いただいた商品は、2025年10月9日(木)以降順次お届け予定です。


※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。