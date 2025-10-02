JOUNAL STANDARDからadidas「TOBACCO」のExclusiveモデルが登場。

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営するJOURNAL STANDARD（以下JS）より、adidas（アディダス）を代表するクラシックモデル「TOBACCO」のExclusiveモデルが登場。

1970年代に誕生し、誕生から半世紀を経た今もなお世界中で愛され続けている名作「TOBACCO」。

そのクラシックな魅力を受け継ぎながら、現代的な解釈を加えたExclusive仕様が新たに登場します。

アッパーにはオリーブがかったグレーのスエードを採用し、シュータンとバックステイの配色を変えることで素材感の奥行きを強調。

さらに、サイドを彩るスリーストライプスにはネイビーのベルベットを組み合わせ、上質かつ遊び心のあるコントラストを生み出しました。

ヴィンテージライクな雰囲気を漂わせながらも、従来のTOBACCOとは一線を画す個性を放っています。

カジュアルなデイリースタイルからトラッドなコーディネートまで幅広くフィットし、履き込むほどに深まる表情も楽しめるのもこのモデルの魅力。

クラシックな魅力と現代的な遊び心を併せ持つ、特別なTOBACCOです。

展開店舗：JOURNAL STANDARD全店舗/オンラインストア

商品ページ： https://baycrews.jp/item/detail/journalstandard/shoes/25093610002230

お問い合わせ先： JOURNAL STANDARD 表参道店（MENS） 03-6418-7961

WEB特集：https://baycrews.jp/feature/detail/16641