ドクターマーチンが提案するリラクシーなブーツコレクション “ZEBZAG BOOT COLLECTION”が発売開始。

イギリスのフットウェアブランド ドクターマーチンは、クッション性に優れ、リラックス感をコンセプトにした革新的な“ZEBZAG BOOT”コレクションを全国のドクターマーチンショップと公式オンラインショップで、発売開始。

ドクターマーチンが新たに提案する、クッション性に優れた、新型ソールZEBZAG（ゼブザグ）は、2025SSシーズンで、ZEBZAGミュールがデビュー。そして、2025AWシーズンでこの新型ソールを搭載したレースレスの革新的なブーツが誕生する。履きやすく、軽快で、着脱も楽。これまでに無かった、ドクターマーチンの未来を象徴するニュープロダクトに仕上がっている。

ZEBZAGソールは、現代の様々なライフスタイルのニーズに応えるために設計され、進化したクラフトマンシップの体現と、ブランドの代名詞である耐久性、そしてデイリーユースでの快適さを融合させ、新しいブーツの概念をシルエットとソールで表現した。あなたのライフスタイルに寄り添い、どんなワードローブにも自然に溶け込みながら、ドクターマーチンならではのエッジを発揮している。これは、私たちが革新性とタイムレスなデザインを守りながら、進化している証であり、このブーツを履くすべての人のスタイルと個性を表現するかを形にしたものです。

- Dr. Martens CPO Adam Meek

ZEBZAG LACELESSブーツ：ブランドを象徴する1460ブーツにインスパイアしながら、デザインと履き心地のすべてにリラックス感を加えています。名前の通り、シューレースのないスリッポンスタイルでありながら、レースアップブーツの美学を維持。柔らかなワイオミングレザーが足を包み込み、箱から出した瞬間から、履き込んだような風合いを演出します。アイコニックなブラック＆イエローのスクリプト入りヒールループを採用し、一目でドクターマーチンだとわかるように仕上げております。

ZEBZAG RIGGERブーツ:足首の位置をやや低めにカットし、インダストリアルなシルエットに着想を得ながら、リラックス感と快適さを一番に考え、デザインした一足です。こちらもスリッポン仕様で、デュアルプルタブを装備し、アイコンのTHE 1460 BOOTに施したピューリタンステッチのディテールをあしらいました。ブラックのワイオミングレザーに加え、防水性のあるヌバック素材を採用したバリエーションも展開。

ZEBZAGソールは、軽量EVAミッドソールと耐久性のあるPVCトレッドを融合させたクッション構造を備えています。人間工学に基づいた新たな快適性を実現しつつ、ドクターマーチンのDNAを象徴する要素が詰まっています。チャンキーなソールに施された深いグルーヴ（溝）、ラグパターンのトレッド、そしてアイコニックなイエローウェルトステッチ。新しいブーツにはSoftWairインソールも搭載され、内側も外側も心地よさに満ちています。

ZEBZAGブーツは、全国のドクターマーチンショップと公式オンラインショップで発売開始。

ZEBZAG RIGGER BOOTS

アイテム：Zebzag Rigger Boots

カラー：Fuchsia Pink Milled Nubuck Wp / Black Wyoming

サイズ：UK3（22cm）- UK9（28cm）プライス：\31,900（税込）

ZEBZAG LACELESS BOOTS

アイテム：Zebzag Laceless Boots

カラー：Savannah Tan EH Suede / Dark Brown Wyoming / Black Wyoming

サイズ：UK3（22cm）- UK9（28cm）プライス：\31,900（税込）

ABOUT：DR. MARTENS

ドクターマーチンのアイコニックなブーツ“THE 1460 BOOT”は 1960 年 4 月 1 日にイギリスで初めて誕生しました。トレードマークのイエローウェルトステッチに、丸みを帯びたアッパー、溝入りのソールとユニークなアウトソールパターン を備えたブーツは当時、労働者たちのワークブーツとして使用されていました。その後、ドクターマーチンのブーツ やシューズは、自己表現や強さのシンボルとなり、アーティストや活動家、そしてミュージシャンなど、サブカルチャーシーンに浸透していきました。汎用性の高いデザインと耐久性、履き心地の良さから、ライブやミュージックフェス、ストリートファッションの世界の足元を飾り続け、エンパワーメントの旗印にもなっています。

1960 年から変わらないクラフトマンシップを頑なに守りながら、伝統的な靴作りが続けられています。

