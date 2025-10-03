MedHub-AI、日本におけるAutocathFFR(TM)の保険償還承認を発表





イスラエル・テルアビブ, 2025年10月2日 /PRNewswire/ -- MedHub-AIは本日、同社のAutocathFFR™システムが厚生労働省（MHLW）により2025年10月1日付で保険償還の承認を受けたことを発表しました。今回の決定は、本年初めに医薬品医療機器総合機構（PMDA）から薬事承認を取得したことに続くものであり、日本における先進的な冠動脈生理学的評価へのアクセス拡大に向けた重要なマイルストーンとなります。

この承認により、日本全国の医師や医療機関が、世界初の完全自動化されたリアルタイムAIベースの冠血流予備量比（FFR）解析システムであるAutocathFFRを幅広く利用できるようになります。AutocathFFRは、従来必要とされてきたプレッシャーワイヤーや血管拡張剤を不要とし、カテーテル検査室のワークフローにシームレスに統合されることで、冠動脈疾患（CAD）の迅速かつ正確な評価を可能にします。

医療上の重要な課題への対応

冠動脈疾患は世界的に最も高い罹患率と死亡率をもたらす疾患であり、日本においても心血管疾患の負担は増加し続けています。AIを活用した非侵襲的な生理学的評価の導入は、臨床医と患者の双方にとって大きな前進であり、エビデンスに基づく治療方針の決定を支援し、手技の複雑さを軽減し、医療費全体の削減につながる可能性があります。

今回の保険償還承認により、AutocathFFRは日本全国における先進的なCAD評価の中心的役割を担うことが可能となります。この成果は、MedHub-AIとテルモ株式会社との戦略的協業をさらに強化し、多くの医療機関への導入と統合を加速させます。

3DベースFFRソリューションとの違い

複雑な処理、手作業の工程、時間のかかる解析を必要とする3D画像再構築型の生理学的評価技術とは異なり、AutocathFFRは完全自動化されており、冠動脈解剖の3Dモデリングを必要としません。代わりに、日常的に行われる冠動脈造影画像に高度なAIアルゴリズムを直接適用し、手技中に即座かつ再現性の高い生理学的評価結果を提供します。

この独自のアプローチにより、術者依存性を低減し、解析時間を短縮し、患者や施設間での一貫性を向上させます。こうした利点により、AutocathFFRは日常診療における広範な普及に最適であり、選択された症例だけでなくすべての症例で生理学的評価を可能にします。

グローバル戦略の推進

「日本での保険償還承認は、MedHub-AIにとって大きな成果であり、AutocathFFRの臨床的および経済的価値を裏付けるものです」と、MedHub-AIの最高経営責任者（CEO）、**オール・ブルッチェル（Or Bruch-El）**は述べています。

「このマイルストーンは、世界中に冠動脈生理学を発展させるという当社の取り組みを強調するものであり、革新的なAIソリューションを通じて、臨床現場と患者に変革をもたらすことを目指します。」

AutocathFFR™について

AutocathFFRは、冠動脈造影中にリアルタイムで完全自動化された生理学的評価を可能にする、世界初のAIベースのシステムです。

非侵襲的: プレッシャーワイヤーや血管拡張剤を必要としません。

迅速かつ効率的: ワークフローを妨げることなく、リアルタイムで数秒以内に結果を提供します。

再現性: 自動化AIにより変動を排除し、一貫した結果を提供します。

臨床的に実証済み: 多施設共同試験において侵襲的FFR法と同等の精度が示されています。

AutocathFFRは日本で薬事承認を取得しており、MedHub-AIのグローバル戦略の一環として、世界中でAIを活用した心血管医療ソリューションへのアクセス拡大を進めています。

