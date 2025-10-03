ボディコンテスト「マッスルゲート茨城大会」に協賛 明日香野が和菓子をお届け
明日香野は、ゴールドジム主催の人気ボディコンテスト「マッスルゲート茨城大会」（9/15・牛久市中央生涯学習センター）を協賛し、選手とスタッフの皆様に「わらび餅（黒糖蜜付）」をお届けしました。
マッスルゲートは未経験者や初心者でも参加しやすく、ボディコンテストの登竜門として知られる大会です。茨城大会では、全国から選手が参加。コンテスト初挑戦から、経験を積んだ選手までが幅広く集い、大勢の観客の応援とともに、会場を熱気で包みました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330980&id=bodyimage1】
マッスルゲートは2017年に江ノ島で開催された「マッスルビーチ」を母体に発展し、現在は全国で年間36大会の開催を予定しています。2020年10月からは日本ボディビル・フィットネス連盟（JBBF）のルールに沿った種目や形式で実施。コロナ禍を機に運営方法を見直し、各地のゴールドジムを運営拠点とすることで全国展開に成功しました。
明日香野はゴールドジムの企業理念「全ての人々に本当のフィットネスを」に共感し、大会の協賛を継続しています。初心者も上級者も、無理なく続けられる日々のフィットネスにより健康になり、誰もが参加できる大会で自信をつけることが可能です。
この理念は、弊社の掲げるミッション『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』にも通じています。ほんの少し、でも毎日を「喜び」で埋め尽くしていく、ちょっとしたことです。私たちはそんな食をお届けするため、今後も様々な活動を行っていきます。
明日香野は2023年に中期経営計画を策定し、その中で「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話」を重要施策の一つに掲げております。これからもこのような機会を通じて、様々なリアルなコミュニティを応援し、皆様とのコミュニケーションを図ってまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330980&id=bodyimage2】
【大会概要】
大会名 ：マッスルゲート茨城大会
主 催 ：株式会社THINKフィットネス（ゴールドジム）
開催日 ：2025年9月15日（日）
開催地 ：牛久市中央生涯学習センター（茨城県牛久市柏田町1606-1）
公式サイト：https://musclegate.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330980&id=bodyimage3】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートたちを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330980&id=bodyimage4】
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330980&id=bodyimage5】
配信元企業：明日香食品株式会社
プレスリリース詳細へ