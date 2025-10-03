遠東新世紀（FENC）、世界初の廃棄PETボトル再生素材製ミッドソールで、靴業界のサステナビリティに革新をもたらす





台北、2025年10月3日/PRNewswire/― 環境に優しいポリエステル素材のグローバルリーダーである遠東新世紀（FENC）は、持続可能な素材の開発とイノベーションに注力しています。FENCは2025年、フットウェア技術において画期的な進歩を達成し、硬質使用済みPETボトルをリサイクル熱可塑性ポリエステルエラストマー（rTPEE）に変換する世界初の企業となりました。この次世代素材は、優れた環境的利点と優れた性能を兼ね備えており、優れた弾力性、クッション性、反発性を備えており、靴のミッドソールに最適なソリューションです。すでに商品化に成功し、フランスのアウトドアスポーツブランド「SALOMON」の代表的な水陸両用シューズ「Solamphibian」に採用されています。石油由来の従来型TPEEと比較して、rTPEEは炭素排出量を10～30%削減し、靴業界の高付加価値かつ持続可能な開発への移行を加速します。この素材は市場で高い評価を受けており、現在複数の大手国際スポーツブランドが採用に向けて協議を進めており、大きな市場ポテンシャルを示しています。



Far Eastern New Century pioneers the world's first commercialized footwear midsoles made from waste PET bottles.



FENCは、ポリエステルに関する中核的な専門知識を活用し、重合と材料特性の修正によりさまざまな仕様のポリエステル材料を開発し、さまざまな靴の部品に合うようにすることで、靴の部品を分離してリサイクルするという課題に取り組んでいます。FENCは、リサイクルポリエステル（rPET）製の靴のアッパー、靴ひも、裏地、インソール、シャンク、つま先キャップの接着剤、およびrPET素材をベースにしたrTPEE製のミッドソールを開発し、「単一素材で完全にリサイクル可能な」設計のコンセプトを推進しています。

さらに、FENCはFENC® TopGreen® AirTek PU技術を開発しました。これは、産業廃棄物から回収されたCO₂を原料として、高性能な弾性素材を製造する技術です。この素材は、靴、ストレッチ素材、防水透湿性膜、合成皮革など、幅広い用途に利用可能です。この革新的なソリューションは、従来のポリウレタン (PU) 製造で使用されてきた毒性の高いホスゲンやイソシアネートの使用を排除し、より安全で環境に優しい製造プロセスを実現します。AirTek PUは、従来の熱可塑性ポリウレタン（TPU）と比較して、性能と機能を維持しながら最大58%の炭素排出量削減を実現します。これは、環境への配慮、無毒性、炭素削減、そして高性能を兼ね備えた画期的な製品です。FENCは、ドイツ・ケルンで開催された「Best CO2 Utilization 2025」イノベーション賞において準優勝を獲得しました。これは、同賞創設以来、アジア企業として初めての受賞であり、FENCが持続可能な材料イノベーションにおける世界のリーダー企業であることを証明するものです。

FENC は、持続可能な材料と低炭素革新技術の開発を継続し、循環型経済を推進して世界をネットゼロの未来へと導きます。

遠東新世紀（FENC）について

1949年に複合企業ファーイースタン・グループの親会社として設立されたFENCは、台湾に本社を置き、米国、日本、中国本土、ベトナム、マレーシア、フィリピンで事業を展開し、世界中の有名ブランドに製品を販売する国際企業です。FENC は、食品グレードの rPET の世界最大のサプライヤーであり、顧客に包括的なグリーン製品ソリューションを提供しています。また、原材料から衣類などの消費者向け最終製品に至るまでの製品範囲を垂直統合して提供する、世界で唯一のポリエステルサプライヤーです。FENCの詳細については、https://www.fenc.com/en-USをご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com