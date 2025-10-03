EVEREADY(R)、HARRY KANEをグローバルブランドアンバサダーに任命





国際的サッカースターであり良き家庭人であるHarry Kaneとの提携は、世界的なブランド認知拡大に向けた国際マーケティング戦略の一環

セントルイス, 2025年10月3日 /PRNewswire/ -- 電池・照明製品のリーディングブランドであるEVEREADY®は、イングランド男子サッカー代表キャプテンでありBayern MunichのストライカーであるHarry Kaneをグローバルブランドアンバサダーに任命したことを発表しました。



EVEREADY Global Brand Ambassador Harry Kane



EVEREADYは、手頃な価格で高品質な製品を提供する信頼のブランドとして、家族の生活を照らし、守り、楽しませ、支えています。世界中で認知され尊敬されるブランドとして、EVEREADYはハリーとの提携を大変嬉しく思っています。これは、手頃な価格の電力を世界中により広く提供するという取り組みを加速させるものです。

複数年にわたる提携を通じ、Harryはソーシャルメディア、デジタルチャネル、eコマース、屋外広告、店頭ディスプレイなど多様な接点で展開されるEVEREADYの国際マーケティングキャンペーンに登場します。

「真のグローバルサッカーアイコンとの提携を構築でき、Harry KaneをEVEREADYのグローバルブランドアンバサダーとして迎えられることを大変嬉しく思います」と、Energizer Holdingsの最高マーケティング責任者Lori Shambroは述べました。「Harryとの提携は、EVEREADYが世界中の新たな消費者とつながり、関与を深めるための数多くのマーケティング施策の一つです。高品質で手頃な価格の製品群が、忙しい生活を支えながら家計のバランスを保つために必要な電力を、いかに家庭に提供できるかを示すものです。」

「EVEREADYと仕事ができることを誇りに思うと同時に、とても興奮しています」とHarryは述べました。「EVEREADYは信頼できるグローバルブランドであり、最も重要な時に必ず頼りになるという評判を確立しています。特に家庭で物事が円滑に機能し続ける際にはその真価を発揮します。今後さらに密接に協力できることを楽しみにしています！」

Harry Kaneは世界的に有名なサッカーのスーパースターであり、イングランド男子代表チームのキャプテン、Bayern Munichのストライカーです。Tottenham Hotspurとイングランド代表の歴代最多得点記録保持者であり、輝かしいキャリアの中でPremier League Golden Boots、Bundesliga Top Goal Scorer賞を複数回受賞し、2018年 World Cup Golden Boot、European Golden Shoe、Bundesligaタイトルを獲得しています。最近では、欧州トップ5リーグにおいて100ゴール達成最速記録を樹立しました。ピッチ内外で圧倒的な得点力と鼓舞するリーダーシップを発揮します。

EVEREADYはEnergizer Holdings, Inc.のブランドです。 詳細については、Eveready.comをご覧ください。

お問い合わせは、Energizer Holdings広報担当John Leiby（John.Leiby@Energizer.com）またはMedia@Energizer.comまでご連絡ください。

Energizer Holdingsについて

米国ミズーリ州セントルイスに本社を置くEnergizer Holdingsは、世界最大級の一次電池および携帯用照明製品のメーカーであり、世界的に認知されたブランドであるEnergizer、Eveready、Rayovac、Vartaを中核としています。Energizer Holdingsはまた、A/C Pro、Armor All、Bahama & Co.、California Scents、Driven、Eagle One、LEXOL、Nu Finish、Refresh Your Car!、STPなどの認知ブランドによる自動車用芳香剤および外観製品分野でも主要な設計・販売企業です。

消費財のグローバルブランド流通企業として、当社の使命は消費者と顧客により良いサービスを提供することで、各カテゴリーにおけるリーダーとなることです。

