サイバーセキュリティ意識向上トレーニング市場の需要・シェア・動向・成長・機会およびインサイト分析（2025～2035年）だ。
Survey Reports LLCは、2025年10月に『サイバーセキュリティ意識向上トレーニング市場：タイプ別（オンプレミスおよびクラウド型）、産業別（金融サービス、ヘルスケア、教育および政府）、アプリケーション別（中小企業および大企業）―世界市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）』と題する調査レポートを発表したと公表した。このレポートは、サイバーセキュリティ意識向上トレーニング市場に関する予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの主要な市場ダイナミクスを強調している。
サイバーセキュリティ意識向上トレーニング市場の概要
サイバーセキュリティ意識向上トレーニングとは、従業員、個人、組織に対して、サイバー脅威を認識・予防・対応するための知識とスキルを習得させることを目的とした体系的な教育プログラムである。このトレーニングは、フィッシング、マルウェア、ランサムウェア、ソーシャルエンジニアリング、パスワード攻撃といった一般的なリスクに関する認識を高めることに重点を置いている。インタラクティブなセッション、シミュレーション、実際のシナリオを通じて、参加者はデータ保護、安全なオンライン行動、セキュリティポリシー遵守に関するベストプラクティスを学ぶ。このトレーニングにより、セキュリティ意識を持つ文化が醸成され、人為的ミス――侵害の主要因の一つ――が減少し、急速に進化するデジタル環境における組織全体のサイバー攻撃への耐性が強化されるのである。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、サイバーセキュリティ意識向上トレーニング市場の規模は2025年に48億米ドルを生み出していた。また、この市場シェアは2035年末までに242億米ドルに達すると予測されている。さらに、2025年から2035年の予測期間において、市場は約 17.8% のCAGR（年平均成長率）で成長する見込みである。
Surveyreportsのアナリストによる定性的なサイバーセキュリティ意識向上トレーニング市場分析によれば、この市場規模の拡大は、ソーシャルエンジニアリング攻撃の増加、セキュリティ意識に対する規制圧力、侵害による財務的・評判的コストの増大、サイバー脅威と人間的脆弱性の深刻化、規制遵守および法的義務の存在といった要因によるものである。サイバーセキュリティ意識向上トレーニング市場における主要な関係者には、Information Security Professional、SANS Institute、Infosec Institute、Offensive Security、HackerU、Cybrary、SecureCode Warrior、Elevate Security、KnowBe4、FireEye Inc.、Proofpointなどが含まれる。
さらに、本市場調査レポートでは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域およびそれぞれの国々に関する詳細な分析を行っている。また、本調査は日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も含んでいる。
