SGホールディングスグループでロジスティクス事業を展開する佐川グローバルロジスティクス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：坂上公彦）は、10月1日、新たに神奈川県相模原市に「相模原田名営業所」を開設しました。

倉庫外観

相模原田名営業所は、倉庫・事務所あわせて約13,700坪の大型物流拠点です。圏央道「相模原愛川IC」から約4kmとアクセスに優れ、首都圏エリアへの配送拠点として利便性の高い立地に位置しています。近隣には当社の倉庫「相模原SRC」があり、両拠点の連携による在庫管理やレイバーコントロールによってお客さまの繁閑にあわせた物流波動への対応が可能です。

■拠点概要

・名称：相模原田名営業所

・所在地：神奈川県相模原市中央区田名3977-1

・面積（当社借り入れ分）：倉庫12,560.16坪、事務 1,157.85坪

・アクセス：圏央道「相模原愛川IC」約4.1km

当社は、お客さまのニーズに最大限お応えできるよう、最適な拠点展開と物流ソリューションの提案により、お客さまと共に進化するベストパートナーを目指してまいります。